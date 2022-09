Niente tris di maglie iridate per Filippo Ganna. Il campione azzurro non è riuscito a confermare il titolo Mondiale della cronometro, che aveva conquistato nelle ultime due edizioni, a Imola e Leuven. Ganna partiva con i favori del pronostico, anche per l’assenza di Wout van Aert, sempre secondo nelle due crono iridate vinte dal corridore piemontese. Dopo una buona partenza, la prova del campione in carica è però andata sempre più in calando, portandolo fuori non solo dalla lotta per il titolo, ma anche lontano da quella per le medaglie.

Filippo Ganna: 'Avrei tratto beneficio da un percorso più regolare'

Il finale di Ganna è stato particolarmente difficile e all’arrivo si è materializzato così un modesto settimo posto, con 56'' di ritardo dal sorprendente vincitore Tobias Foss, un risultato molto al di sotto anche delle previsioni più prudenti. L'azzurro ha dribblato i giornalisti nella zona d'arrivo, allontanandosi velocemente, e dopo qualche ora di silenzio ha poi commentato questa deludente prestazione. Ganna non ha nascosto l’amarezza per il piazzamento, ma soprattutto per il modo in cui è stato accolto.

“Dalla mattina non ho sentito la gamba dei giorni migliori. Ho fatto bei valori, ma altri ne hanno fatti di migliori. Ovviamente sono deluso” ha dichiarato il due volte iridato a cronometro, spiegando che il tracciato, con tante curve ad angolo retto che costringevano a continui rilanci, non ha esaltato le sue caratteristiche tecniche.

“Se fosse stato un po’ più regolare come percorso anche io ne avrei tratto beneficio” ha analizzato Filippo Ganna.

Record dell'ora e Mondiali su pista

L’olimpionico del quartetto è sembrato un po’ amareggiato per qualche critica ricevuta dopo questo risultato sottotono. “Se vincevo, erano tutti felici. A quanto pare, perché ho fatto un settimo posto, ho fatto il flop dell’anno” ha commentato Ganna, ringraziando sia la sua squadra di club, la Ineos, che la nazionale per il supporto ricevuto nella marcia di avvicinamento e preparazione a questo Mondiale a cronometro.

“Li ringrazio, e voltiamo pagina” ha commentato Ganna.

Il campione piemontese ha ancora un altro impegno in questi Mondiali di Ciclismo, la staffetta mista in programma mercoledì 21 settembre.

Giovedì farà quindi ritorno in Italia per prepararsi agli ultimi due appuntamenti della stagione, entrambi su pista. Ganna darà l’assalto al record dell’ora, attualmente detenuto dal britannico Dan Bigham.

Il tentativo è stato fissato per la serata dell’8 ottobre al velodromo di Grenchen, in Svizzera. Subito dopo, dal 12 al 16 ottobre, il campione olimpico sarà impegnato ai Campionati Mondiali su pista, che si correranno a Parigi.