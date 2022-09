A tredici giorni dalla corsa in linea dei Mondiali di Ciclismo di Wollongong, in programma domenica 25 settembre, il Ct Daniele Bennati ha diramato le convocazioni per la sua prima avventura iridata sull'ammiraglia azzurra. Il tecnico toscano non ha potuto scegliere tra una grande abbondanza di corridori, visto che il ciclismo italiano sta vivendo un momento piuttosto critico. Le ultime corse hanno però dato qualche timido segnale positivo, su tutti il terzo posto colto da Andrea Bagioli nel Gp Montreal di ieri, dietro a due fuoriclasse assoluti come Tadej Pogacar e Wout van Aert.

Il valtellinese sarà uno degli uomini più attesi della spedizioni azzurra in Australia, che conterà anche su alcuni inserimenti a sorpresa.

Bennati: 'I ragazzi daranno il massimo'

Il Ct Daniele Bennati ha convocato dieci corridori. L'Italia schiererà nella corsa iridata di Wollongong otto atleti, che il Ct sceglierà dopo gli allenamenti in terra australiana. Gli altri due resteranno aggregati nel ruolo di riserve e potranno subentrare, fino alla vigilia della gara, in caso di infortunio dei titolari.

Ecco i dieci azzurri per la gara in linea dei Mondiali di ciclismo:

Affini Edoardo (Jumbo Visma)

Ballerini Davide (Quick Step Alpha Vynil)

Bagioli Andrea (Quick Step Alpha Vynil)

Battistella Samuele (Astana Qazaqstan)

Bettiol Alberto (EF Education Easypost)

Conci Nicola (Alpecin Deceuninck Development)

Rota Lorenzo (IntermarchE Wanty Gobert)

Sobrero Matteo (Bike Exchange Jayco)

Trentin Matteo (UAE Emirates)

Zana Filippo (Bardiani CSF Faizanè).

L'Italia non partirà certo con i favori del pronostico in questi Mondiali di ciclismo, ma Bennati ha promesso che "i ragazzi daranno il massimo e onoreranno la maglia".

'Bagioli in crescita'

In attesa delle decisioni definitive sugli otto titolari e le due riserve, il Ct ha indicato tre corridori che si preannunciano come i punti di riferimento della squadra. "Direi che abbiamo Bettiol e Trentin come pilastri e Bagioli in netta crescita" ha dichiarato il tecnico azzurro.

Bettiol ha disputato un buon Tour de France, ed è tornato protagonista nel weekend nelle corse canadesi del World Tour, in cui ha conquistato un ottavo posto nel Gp Montreal.

Trentin ha fatto parte della nazionale azzurra anche agli Europei, per poi correre ad Amburgo e Plouay, classiche del World Tour, ottenendo un dodicesimo posto nella corsa tedesca. Il più in forma di tutti appare però Andrea Bagioli, il 23enne valtellinese della Quickstep che è stato tra i grandi protagonisti del Gp Montreal di ieri.

Bagioli ha risposto all'attacco in salita di Pogacar, che ha selezionato il gruppetto di cinque corridori che si sono poi giocati la corsa allo sprint. A vincere è stato lo stesso Pogacar, che ha battuto in volata Van Aert e Bagioli, arrivato a pochi centimetri dal belga.

Anche Battistella ha ben impressionato alla Vuelta Espana, finendo al secondo posto in due tappe. Le sorprese nelle convocazioni sono invece gli inserimenti di due specialisti delle cronometro come Matteo Sobrero e Edoardo Affini, mentre Filippo Ganna si concentrerà unicamente sulla prova contro il tempo di domenica 18 e non parteciperà alla prova in linea.