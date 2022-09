A pochi giorni dall'inizio della settimana dei Campionati Mondiali di ciclismo, si susseguono gli annunci dei Ct delle varie nazionali sulle rispettive convocazioni. I Mondiali scatteranno domenica 18 settembre con le gare a cronometro elite, sia per quanto riguarda gli uomini che per le donne, e si chiuderanno domenica 25 con la corsa più attesa, quella in linea dei professionisti. Il Ct della Francia Thomas Voeckler ha diramato le sue convocazioni per la prova in linea, in cui i transalpini sono chiamati a difendere la maglia iridata conquistata nelle ultime due edizioni grazie a Julian Alaphilippe.

Il campione in carica sarà presente, nonostante l'infortunio patito alla Vuelta Espana, mentre nella lista di Voeckler manca Benoit Cosnefroy, fresco vincitore del Gp Quebec, che ha rinunciato alla convocazione.

Cosnefroy sceglie altri obiettivi

L'assenza di Cosnefroy è la vera sorpresa nelle convocazioni di Voeckler per i Mondiali di ciclismo. Il corridore della AG2R è reduce da una stagione di alto livello, segnata dal secondo posto all'Amstel Gold Race, ed è apparso in grandi condizioni di forma nella trasferta canadese del World Tour. Cosnefroy ha infatti vinto la prima delle due classiche nordamericane, il Gp Quebec di venerdì 9 settembre, scattando su uno strappo ad un paio di chilometri dal traguardo e arrivando tutto solo.

Nonostante il successo ottenuto in Canada, il corridore francese ha detto no alla convocazione che il Ct Voeckler aveva in serbo per lui. Cosnefroy ha preferito puntare alle altre corse del finale di stagione e di rinunciare al lungo viaggio in Australia e alle difficoltà di adattamento al cambio di fuso orario.

Mondiali di ciclismo, Alaphilippe recuperato

Senza Cosnefroy, la Francia avrà un'alternativa in meno, ma potrà contare comunque su una squadra di alto livello e con più opzioni. L'uomo più atteso è senza dubbio Julian Alaphilippe, vincitore dei Mondiali nelle ultime due edizioni. Stavolta, però, il francese non arriva con delle certezze particolarmente solide.

La sua stagione è stata condizionata da numerosi infortuni, ed anche l'ultima apparizione alla Vuelta Espana si è conclusa con una caduta e un ritiro.

Se Alaphilippe dovesse dimostrarsi non all'altezza dei più forti, i francesi potrebbero puntare su delle alternative come Christophe Laporte, l'uomo più veloce della squadra, su uno scalatore come Romain Bardet, pronto a giocare le sue carte in caso di corsa più dura del previsto, e il nuovo arrivo Pavel Sivakov, che ha lasciato la nazionalità russa da qualche mese.

Gli otto corridori convocati dal Ct Thomas Voeckler per i Mondiali di Ciclismo del 25 settembre sono:

Bruno Armirail

Romain Bardet

Rémi Cavagna

Valentin Madouas

Quentin Pacher

Florian Sénéchal

Pavel Sivakov

Christophe Laporte.

Nella gara a cronometro del 18 settembre la Francia schiererà invece Remi Cavagna e Bruno Armirail.