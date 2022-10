Giornata di forti emozioni alla Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke. La semiclassica belga ha vissuto un’edizione del tutto speciale per la presenza di Remco Evenepoel, all’esordio in maglia iridata, e per l’addio di due veterani del Ciclismo belga. Iljo Keisse, storico gregario della Quick-Step, ha pedalato oggi la sua ultima corsa, mentre Philippe Gilbert, uno dei più grandi campioni da classiche della storia del ciclismo, ha salutato il pubblico belga prima di dare il definitivo addio alla Parigi-Tours di domenica. Evenepoel ha dato spettacolo nella fase centrale della corsa per poi farsi da parte e chiudere in passerella con Keisse.

Il successo è andato a Christophe Laporte, che nel finale ha staccato il norvegese Tiller.

Binche, Campenaerts apre le ostilità

La Binche – Chimay – Binche ha regalato una bella giornata di ciclismo, in uno degli ultimi appuntamenti del calendario in Belgio. La corsa si è svolta su un percorso ondulato e con un circuito finale caratterizzato da un ultimo chilometro in salita e sul pavé.

Nelle fasi iniziali si sono avvantaggiati sei corridori: Luke Durbridge, Torsten Demeyere, Karl Patrick Lauk, Evaldas Šiškevičius, Adam de Vos e Yentl Vandevelde.

La corsa si è accesa già a novanta chilometri dall’arrivo sotto l’impulso di Victor Campenaerts.

Anche Remco Evenepoel è entrato in azione in questa fase centrale, inserendosi in questo tentativo e proponendo poi altri scatti. I battistrada partiti all’inizio sono stati presto raggiunti e dal gruppo è evasa una nuova fuga di una ventina di corridori, con anche i velocisti Tim Merlier e Arnaud De Lie.

Evenepoel e Keisse in parata

La situazione è rimasta molto fluida, portando a una corsa molto movimentata e battagliata. Il gruppo ha faticato un po’ a inseguire la fuga con Merlier e De Lie, ma alla fine è riuscito a recuperare a una trentina di chilometri dall’arrivo.

Evenepoel si è fatto da parte, preferendo gustare, nelle retrovie del gruppo, le emozioni dell’addio al ciclismo dell’amico Keisse.

Davanti è stato Tony Gallopin a proporre un attacco solitario. Sul francese si sono poi riportati altri corridori, tra cui l’argento Mondiale Christophe Laporte e il norvegese Rasmus Tiller. I due hanno contrattaccato a una decina di chilometri dall’arrivo e sono riusciti a resistere alla rincorsa degli ex compagni d’avventura.

Nelle battute finali, sullo strappo dell’arrivo, Laporte ha aperto il gas ed è andato a vincere davanti a Tiller, mentre Hugo Page ha chiuso terzo davanti a Van Avermaet, Skujiņš e Philippe Gilbert.

Il belga ha voluto vivere in pieno clima agonistico quest’ultima corsa in patria, mentre Keisse ha raggiunto il traguardo in coda, a oltre sei minuti, accompagnato da Evenepoel, in un finale davvero commovente.