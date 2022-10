Il ciclomercato è ormai in dirittura d'arrivo e alcune squadre sono già pronte a chiudere definitivamente gli organici per la stagione 2023. Tra le prime a completare le operazioni di mercato, tra nuovi ingaggi e rinnovi, è stata la Cofidis. La squadra francese avrà trenta corridori, con quattro nuovi arrivati e cinque uomini non confermati dal gruppo del 2022. Tra le novità spicca anche l'addio di Davide Villella, uno dei tre italiani che hanno corso in maglia Cofidis nell'ultima stagione. Nelle ultime ore altri azzurri hanno invece ufficializzato il rinnovo, a partire da Samuele Battistella, ma molti restano ancora in cerca di una destinazione per poter proseguire la carriera.

Ciclismo, la Cofidis con Cimolai e Consonni

La Cofidis ha operato sul mercato senza stravolgere il suo organico. Il team guidato da Cedric Vasseur ha confermato i propri leader, da Guillaume Martin a Bryan Coquard, e programmato qualche aggiustamento mirato. I nuovi arrivi sono solo quattro: il belga Christophe Noppe, lo spagnolo Jonathan Lastra, il francese Axel Mariault e il britannico Harrison Wood.

Dei tre italiani che facevano parte della rosa nella stagione da poco conclusa, solo due ci saranno anche nel 2023, Davide Cimolai e Simone Consonni. Non ha invece ottenuto la conferma Davide Villella, che è rimasto solo un anno nel team francese. Il corridore di Magenta non ha ancora ufficializzato il proprio futuro, così come gli altri quattro corridori che non hanno avuto il rinnovo dalla Cofidis.

Si tratta di Sander Armée, Tom Bohli, Szymon Sajnok e Kenneth Vanbilsen, tutti alla ricerca di una squadra per poter continuare a correre.

Tra gli altri corridori italiani che non hanno ancora definito la propria destinazione per il 2023 spiccano anche i nomi di Alessandro De Marchi e Domenico Pozzovivo.

Cataldo: 'Alla Trek sono apprezzato'

Oltre a Villella, diversi altri corridori italiani sono stati protagonisti del mercato del ciclismo nelle ultime ore. Samuele Battistella, uno dei migliori talenti del nostro movimento, ha rinnovato il contratto con la Astana per altri due anni. "Sono sicuro che questa sia la scelta migliore per la mia carriera" ha dichiarato Battistella confermando la permanenza nella squadra kazaka.

"Ho passato due grandi anni con la Astana. Mi sento bene, c'è un ottimo ambiente e sono felice di restare per altri due anni" ha aggiunto il 24enne veneto.

Anche Dario Cataldo ha firmato il rinnovo di contratto con la Trek Segafredo. Il veterano abruzzese è arrivato quest'anno nel team diretto da Luca Guercilena e resterà anche nelle prossime due stagioni. Con i suoi 37 anni e le 16 stagioni da professionista, Cataldo avrà un ruolo da uomo squadra, da punto di riferimento per i corridori più giovani. "Alla Trek ho trovato un posto in cui la mia esperienza e il mio contributo ai successi del team sono molto apprezzati. La struttura della Trek è molto professionale. La squadra sa cosa serve nel Ciclismo moderno, ma qui ho vissuto anche un ambiente molto familiare. C'è un rapporto speciale tra i corridori e lo staff" ha dichiarato Dario Cataldo.