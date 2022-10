L'appuntamento con la storia del Ciclismo è stato fissato. Più volte sollecitato da appassionati e addetti ai lavori, dopo riflessioni e ripensamenti, Filippo Ganna ha accettato la sfida del record dell'ora. Il campione della Ineos tenterà di battere l'attuale record, stabilito dal britannico Dan Bigham, nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, sabato 8 ottobre. La scelta della data ha creato un po' di malumore da parte di RCS Sport, la società organizzatrice del Giro d'Italia e di tante altre corse. Nella stessa giornata RCS manderà in scena il Giro di Lombardia, l'ultima classica monumento della stagione del ciclismo professionistico, e questa concomitanza non è piaciuta, anche se gli orari dei due eventi non si sovrappongono.

Il Lombardia si chiuderà infatti intorno alle 17, mentre Filippo Ganna scenderà in pista quando ormai saranno le ore 20.

Ciclismo, anche Villa nello staff di Ganna

Messe da parte queste polemiche, Ganna e il suo staff, in cui si mescolano i tecnici della Ineos ad alcuni uomini della nazionale come il CT Marco Villa, sono completamente concentrati sulla preparazione per il tentativo del record dell'ora. Le regole della prova sono molto semplici. Il corridore deve pedalare in pista per cercare di coprire la maggior distanza possibile in un'ora di tempo.

Il record dell'ora fa parte della storia del ciclismo. È stato detenuto tra gli altri anche da Fausto Coppi, che lo realizzò al Vigorelli di Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, da Eddy Merckx e Francesco Moser.

Con il passare degli anni è diventata una prova sempre più tecnologica, in cui sperimentare e allargare le frontiere su materiali e preparazione.

Record dell'ora con una Pinarello stampata in 3D

Il progetto di Ganna, della Ineos e dei suoi partner tecnici, tra cui la Pinarello, vuole unire il talento del campione piemontese e le possibilità offerte dalle più avanzate tecnologie per raggiungere un record dell'ora in grado di rimanere nella storia del ciclismo.

Ovviamente questo è stato possibile grazie alle straordinarie risorse finanziarie del team britannico. Basti pensare che la bicicletta Pinarello Bolide che sarà utilizzata da Ganna è un pezzo unico stampato in 3D con un costo stimato in circa 60.000 euro. "Le cifre precise non le conosco, ma posso garantire che è stato investito abbastanza in questo progetto" ha confermato Dario David Cioni, tecnico della Ineos che ha seguito da vicino la preparazione del tentativo di record dell'ora di Ganna.

Una delle particolarità del tentativo di Ganna è che a detenere il record dell'ora è un uomo che fa parte del suo staff, Dan Bigham. Il 30enne britannico ha corso fino alla passata stagione in squadre continental, per poi entrare nel gruppo di tecnici della Ineos. Nel percorso di preparazione del record di Ganna è stato previsto anche un tentativo da parte di Bigham, che è riuscito a battere il precedente limite di Victor Campenaerts portandolo a 55,548.

Bigham ha pedalato nello stesso velodromo di Grenchen in cui si terrà il tentativo di Ganna, ed ha usato gli stessi materiali.

L'appuntamento con il tentativo di record dell'ora di Filippo Ganna è per sabato 8 ottobre. La prova si potrà seguire in diretta tv su Eurosport 1 e in streaming sui servizi Eurosport Player e Discovery plus. Il collegamento inizierà alle 19:45, mentre Ganna partirà alle ore 20.