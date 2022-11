Il futuro di Nairo Quintana comincia a delinearsi. Mentre le squadre del grande Ciclismo si stanno già preparando ai ritiri pre-stagionali, che si terranno da inizio dicembre, il campione colombiano è ancora sul mercato.

Quintana aveva firmato il rinnovo di contratto con la Arkea Samsic, ma l'accordo è saltato dopo il caso tramadolo. Il corridore colombiano è risultato positivo al Tour de France e, di conseguenza, gli sono stati cancellati i risultati ottenuti nella più prestigiosa corsa del ciclismo. Questa situazione ha portato Quintana a dover riscrivere il suo futuro e a cercare una nuova squadra per poter continuare a correre ai più alti livelli.

Quintana, la rottura con la Arkea

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Nairo Quintana. Lo scalatore colombiano era uscito abbastanza bene dal Tour de France, con un sesto posto di valore per una piccola squadra come la Arkea Samsic. Questo risultato aveva portato il corridore e la squadra al prolungamento del contratto, annunciato nel mese di agosto.

Subito dopo, però, è arrivata la notizia della positività del corridore al tramadolo, riscontrata in due diversi controlli effettuati durante il Tour. Quintana ha proclamato la sua innocenza, ma il caso è finito con una squalifica confermata anche in appello dal TAS. Al colombiano è stato cancellato il sesto posto ottenuto al Tour, l'unica sanzione prevista per la positività al tramadolo.

L'atleta 32enne ha potuto continuare a correre nel finale di stagione, ma ha partecipato solo alla gara in linea dei mondiali, mentre non ha più indossato la casacca della Arkea Samsic. Il caso tramadolo ha infatti sancito la rottura tra il colombiano e il team francese, che hanno stralciato l'accordo annunciato in agosto.

'Sono motivato a vincere'

Nairo Quintana ha così iniziato a cercare una nuova squadra, e nei giorni scorsi ha ricevuto una curiosa proposta da una piccola squadra colombiana, il Team Medellin. La formazione sudamericana ha cercato di riportare in patria Quintana, ma il campione ha declinato l'offerta, ritenendosi ancora in grado di competere ai più alti livelli.

Il vincitore del Giro d'Italia 2014 ha dichiarato che nella prossima stagione correrà con una squadra World Tour. Quintana non ha ancora firmato nessun contratto, ma ha confermato di aver ricevuto diverse proposte interessanti, dando un'indicazione chiara sul suo futuro. "Correrò nel World Tour, non posso dire molto di più adesso. Guardo al futuro e continuerò a pedalare più forte che posso. Sono ancora motivato a vincere le corse e rappresentare il mio paese", ha dichiarato il colombiano al'agenzia di stampa EFE.

Quintana ha fatto anche il nome di una delle squadre che si sono fatte avanti per ingaggiarlo. Il corridore ha ricucito i rapporti con il team in cui ha militato per gran parte della carriera, la Movistar, e da cui si era separato in maniera un po' burrascosa nel 2019. "La Movistar è una delle opzioni, ho un buon rapporto con la squadra. Ma la cosa più importante è che ho diverse opzioni per continuare a correre", ha sottolineato Quintana.