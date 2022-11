La stagione del ciclocross è pronta all'attesa entrata sulla scena di Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Mentre gli specialisti si confrontano già da un paio di mesi, i due fenomeni totali del Ciclismo stanno per iniziare il loro calendario di gare e promettono già di riscrivere le gerarchie fin qui emerse. Van der Poel sarà il primo a entrare in azione. Il quattro volte campione del mondo farà la sua prima apparizione stagionale nel ciclocross nella tappa della Coppa del Mondo di Hulst, in programma domenica 27 novembre. Van Aert ha invece ritardato un po' l'avvio del suo programma e ha deciso di debuttare ad Anversa il 4 dicembre.

È qui che avverrà il primo dei nove scontri diretti tra i due eterni rivali, una sfida che vivrà il suo apice ai Mondiali di Hoogerheide del 5 febbraio.

Ciclocross, VDP al via anche in Val di Sole

Mathieu Van der Poel ha ufficializzato il suo programma di corse della stagione di ciclocross, che comprende quattordici gare. Il fuoriclasse olandese ha scelto un calendario non troppo impegnativo per non sovraccaricarsi in vista della stagione del ciclismo su strada. VDP scatterà da Hulst il 27 novembre e continuerà con il doppio impegno di Boom e Anversa nel primo weekend di dicembre. Il quattro volte iridato parteciperà anche alla tappa di Coppa del Mondo italiana, il 17 dicembre in Val di Sole, dove però non ci sarà Van Aert.

Il cuore della sfida tra i due big sarà nel periodo natalizio, con tante gare tra le più classiche a cui parteciperanno entrambi. Van der Poel avrà un calendario molto fitto fino all'8 gennaio, quindi si prenderà una pausa, salterà i Campionati nazionali per ripresentarsi a Benidorm il 22 gennaio. Infine il 5 febbraio a Hoogerheide, VDP andrà a caccia del quinto titolo iridato per concludere la stagione del ciclocross e questa sfida diretta con Van Aert, che poi tornerà immancabilmente nelle classiche di primavera del ciclismo su strada.

Il programma di ciclocross di Mathieu Van der Poel

27 novembre Hulst

3 dicembre Boom

4 dicembre Anversa

17 dicembre Val di Sole

23 dicembre Mol

26 dicembre Gavere

27 dicembre Heusden-Zolder

28 dicembre Diegem

30 dicembre Loenhout

3 gennaio Herentals

5 gennaio Koksijde

8 gennaio Zonhoven

22 gennaio Benidorm

5 febbraio Mondiali Hoogerheide

Van Aert scatta ad Anversa

Wout van Aert ha presentato un programma che al momento comprende solo undici gare, ma che potrebbe rimpinguarsi con qualche aggiunta nel mese di gennaio.

Wout van Aert debutterà della stagione del ciclocross solo il 4 dicembre ad Anversa per continuare con la gara di Dublino dell'11. Van Aert prenderà poi una pausa dal ciclocross per partecipare allo stage di allenamento pre stagionale della Jumbo-Visma. Dal 23 dicembre, con la gara di Mol, prenderà il via il periodo più intenso e spettacolare della stagione, che vedrà una sequenza di gare che terrà impegnato Van Aert almeno fino al 3 gennaio ad Herentals.

Il belga sarà poi sicuramente ai Campionati nazionali del 15 gennaio, alla gara di Benidorm del 22 e alla grande sfida dei Mondiali del 5 febbraio, ma potrebbe aggiungere qualche altra data nella prima parte del mese o subito prima della sfida iridata.

Il programma di ciclocross di Wout van Aert