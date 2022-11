Alla terza corsa stagionale, il campione del mondo di ciclocross Tom Pidcock ha rotto il ghiaccio con la vittoria. Dopo l'esordio con caduta di Pidcock, Il britannico della Ineos ha conquistato il successo nella gara di Kortrijk, condotta con autorevolezza fin dalle battute iniziali. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi per l'iridato: durante un giro di riscaldamento sul percorso di gara, Pidcock ha cercato di saltare un'asse di legno senza scendere dalla bicicletta, ma non è riuscito nell'intento e si è ribaltato. Il campione del mondo non ha riportato nessuna conseguenza fisica e si è prontamente rialzato.

La sua Pinarello è però rimasta incastrata con la ruota in un palo di delimitazione del percorso e Pidcock ha faticato non poco a liberare la bici, grazie anche all'aiuto di Thibau Nys.

Info pour la course homme : Tom Pidcock ne passera sûrement pas les planches en course 😅 Tentative ratée pendant l’es reconnaissance. Roue coincée, ils ont coupé les rayons 😬 #lesrp pic.twitter.com/uiWDitCzz7 — Louis Lambin (@LouisLmb) November 26, 2022

Pidcock da solo già al secondo giro

Questo piccolo incidente avvenuto prima del via, si è rivelato il momento più insidioso della giornata per Tom Pidcock. Il britannico ha poi gestito la corsa a suo piacimento, facendo emergere la sua superiorità anche su un percorso piuttosto facile e scorrevole.

Il tracciato di Kortrijk si è snodato su un fondo veloce, senza passaggi veramente impegnativi e la giornata asciutta ha contribuito a rendere ancora più semplice la prova.

Nelle fasi iniziali si sono subito portati al comando il campione d'Europa Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Thibau Nys, Lars Van der Haar e Tom Pidcock.

L'iridato ha atteso il secondo giro, poi ha dato un'accelerata che ha sorpreso gli avversari. Pidcock ha subito guadagnato una decina di secondi di vantaggio, e la relativa facilità del percorso ha finito per congelare la situazione.

Parti seul lors du 2e tour, Tom Pidcock s'est imposé aisément sur #X2OBadkamersTrofee de #kortrijk devant Lars van der Haar et Eli Iserbyt 💐#cx #cyclocross #veldrijden pic.twitter.com/AjFwXgGPem — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) November 26, 2022

Van der Haar e Iserbyt sul podio

Creato il distacco, il campione del mondo ha gestito la situazione dimostrando una buona brillantezza.

Dietro di lui è stato Van der Haar a cercare l'inseguimento, ma l'olandese non è riuscito a impensierire davvero il battistrada, anzi si è visto rimontare da Iserbyt, mentre Vanthourenhout e Nys hanno perso terreno. Nell'ultimo giro, con Pidcock ormai tranquillo e in piena gestione, si è accesa la lotta per la seconda piazza. Van der Haar ha perso qualche secondo per cambiare bici ai box e poi per risalire in sella dopo un tratto da percorrere a piedi. Iserbyt non è però riuscito ad approfittarne appieno e sul rettilineo finale in salita, un arrivo più da corsa su strada che da ciclocross, Van der Haar ha piazzato il suo spunto veloce per conquistare la seconda posizione.

Pidcock ha così centrato la prima vittoria stagionale, davanti a Van der Haar e Iserbyt, con Vanthourenhout più attardato al quarto posto.

Anche la gara femminile ha salutato un successo in maglia iridata. L'eterna Marianne Vos ha conquistato la vittoria battendo allo sprint Ceylin del Carmen Alvarado, con Betsema a completare un podio tutto olandese.