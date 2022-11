Mentre Tom Pidcock ha esordito con una caduta nel ciclocroos lo scorso weekend, e Mathieu Van der Poel lo farà domenica 27 nella gara di Hulst, si dovrà aspettare ancora un po' per rivedere all'opera l'altro fenomeno assoluto, Wout van Aert. Il campione belga aveva inizialmente programmato il debutto nella stagione del ciclocross già per l'ultimo weekend di novembre, ma ha poi dovuto rivedere il suo piano a causa di un problema di salute che ne ha condizionato la preparazione. Il corridore della Jumbo-Visma ha saltato un blocco di allenamenti e non si sente ancora in grado di competere con i più forti.

Per questo ha deciso di posticipare il suo calendario di gare di ciclocross, fissando la data d'esordio per il 4 dicembre ad Anversa.

Van Aert: 'Mi sarebbe piaciuto correre a Kortrijk'

Dopo la conclusione della stagione del Ciclismo su strada, con l'ultima apparizione ai Mondiali del 25 settembre, Wout van Aert si è concesso qualche settimana di riposo, ma ha poi dovuto fare i conti con un imprevisto alla ripresa degli allenamenti. Il campione belga è stato fermato da un malanno che lo ha costretto a una cura di antibiotici e a diversi giorni di riposo. "Mi sarebbe piaciuto correre a Kortrijk nel prossimo fine settimana, ma penso di non essere ancora pronto. Mi sono ammalato, ho osservato un lungo periodo di inattività e non sono in forma come vorrei.

Avevo un raffreddore e ho continuato ad allenarmi, questo ha peggiorato la situazione e alla fine ho dovuto prendere degli antibiotici. Per questo ho ricominciato la preparazione a un livello molto basso", ha dichiarato van Aert in un'intervista a Sporza.

Il tre volte iridato di ciclocross ritiene che non sarà ancora competitivo nelle prime gare della sua stagione.

"Nelle ultime settimane ho potuto allenarmi bene, ma è difficile capire dove finirò ad Anversa. Spero di poter competere per la vittoria prima possibile, soprattutto nel periodo natalizio. Considero queste prime gare di ciclocross come una rincorsa", ha dichiarato Wout van Aert.

'Meno piazzamenti, ma una classica monumento'

Questo ritardo di condizione non preoccupa però il fuoriclasse belga.

Van Aert ha fissato un unico obiettivo per questa campagna invernale, il Mondiale di Hoogerheide del 5 febbraio, e ha tutto il tempo per arrivare al top nella sfida iridata.

Dopo il Mondiale, Wout van Aert inizierà la stagione del ciclismo su strada, in cui l'obiettivo sarà di mettere le mani su una classica monumento. "Fiandre e Roubaix sono i grandi obiettivi della primavera. Voglio continuare a inseguire una vittoria in queste classiche, ma sono corse in cui deve andare tutto bene. Lo scorso anno sono arrivato secondo alla Roubaix, mentre al Fiandre ero in gran forma, ma poi ho preso il Covid. Forse l'anno prossimo raccoglierò meno piazzamenti, ma riuscirò a catturare il pesce grosso", ha commentato Wout van Aert.