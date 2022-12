La ripresa dell'attività agonistica del ciclismo professionistico è ormai alle porte, ma alcuni grandi campioni sono ancora sul mercato e in attesa di definire ufficialmente il proprio futuro. È il caso soprattutto di Mark Cavendish, ex campione del mondo e recordman di tappe vinte al Tour de France al pari di Eddy Merckx e di Nairo Quintana, vincitore di un Giro d'Italia e di una Vuelta a España. Nonostante si tratti di due dei campioni più titolati ancora in attività, sia lo sprinter britannico che lo scalatore colombiano non hanno ancora annunciato con quale squadra correranno nel 2023.

La situazione di Cavendish si è schiarita negli ultimi giorni e tutto fa pensare a un imminente annuncio del passaggio alla Astana, mentre il futuro di Quintana è molto più incerto.

Cavendish a caccia del record del Tour

Mark Cavendish ha dovuto aspettare fin oltre metà dicembre per trovare una squadra interessata a ingaggiarlo per raggiungere un traguardo storico: il record di tappe vinte al Tour de France. Il velocista britannico detiene questo primato in coabitazione con Eddy Merckx, a quota 34 tappe, e nel 2023 cercherà di staccare, in questa speciale classifica, il leggendario fuoriclasse belga. Questo progetto da storia del Ciclismo non ha trovato un grande interesse da parte dei top team.

La Quick-Step, che ha rilanciato Cavendish nelle ultime due stagioni portandolo alla 34ª vittoria al Tour, non gli ha rinnovato il contratto, preferendo puntare su corridori più giovani e di maggior prospettiva.

Cavendish era poi stato accostato alla B&B Hotels, la squadra Professional di Jérôme Pineau, che però ha visto fallire il suo progetto per mancanza di sponsor e ha chiuso i battenti.

Sull'ex campione del mondo si è allora mossa la Astana, squadra che non ha mai avuto velocisti di prima fascia nel suo organico. Il team kazako avrebbe però deciso di puntare su Cavendish e sul suo tentativo di record per riscattare una stagione fallimentare. Il britannico è stato avvistato mentre pedalava con una bici Wilier, il marchio che fornisce la Astana.

Questa sarebbe una prova concreta dell'imminente annuncio dell'ingaggio di Cavendish nel team guidato da Alexandre Vinokourov.

Ciclismo, la Israel: 'Quintana? Solo una voce'

Se il futuro di Mark Cavendish appare ormai delineato, quello di Nairo Quintana è ancora tutto da decifrare. Lo scalatore colombiano aveva firmato un prolungamento di contratto con la Arkea-Samsic, ma dopo la notizia della positività al tramadolo riscontrata nello scorso Tour de France, l'accordo è stato annullato. A Quintana è stato cancellato il sesto posto raggiunto al Tour, senza però nessuna ulteriore squalifica, come previsto dal regolamento antidoping in caso di positività al tramadolo.

Questa storia ha però reso difficile la caccia di Quintana a una nuova squadra di alto livello.

Il campione colombiano è stato accostato a numerosi team, dalla Movistar alla EF, dalla Bahrain alla Astana, ma tutti si sono affrettati a smentire il suo possibile ingaggio. L'ultima voce riguarda l'interesse della Israel - Pemier Tech, squadra appena retrocessa dal World Tour alla categoria Professional. Kjell Carlström, manager della Israel, non ha smentito un possibile interesse per Quintana, ma ha smorzato le voci che circolano nel mondo del ciclismo: "È solo una voce, non è la verità. La cosa migliore è non esagerare con questa voce".