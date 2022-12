Il mondo del Ciclismo professionistico si sta pian piano rimettendo in moto in vista della ripresa dell'attività, prevista a metà gennaio con il Tour Down Under. Le squadre del World Tour sono già quasi tutte in ritiro, sulle tiepide coste della Spagna, e tra un allenamento e l'altro si stanno stilando i programmi dei leader per la prossima stagione.

Il Team Bahrain Victorius ha già suddiviso i compiti tra i propri capitani destinati alle corse a tappe, delineando una leadership tutta basca per il Tour de France con Landa e Bilbao.

Landa a caccia di una vittoria

Il Team Bahrain ha scelto Mikel Landa e Pello Bilbao per guidare la squadra sulle strade del Tour de France. Grazie al percorso del Tour de France con pochi chilometri a cronometro e tante salite, la corsa francese si preannuncia molto favorevole ad uno scalatore puro come Landa, reduce dal terzo posto al Giro d'Italia. La partenza da Bilbao è stata la spinta decisiva per definire i ruoli e scegliere i due corridori baschi come leader per il Tour de France.

"Mi piacerebbe lottare per il podio", ha dichiarato Landa nella conferenza stampa in cui il Team Bahrain ha annunciato i propri programmi per il 2023.

Lo scalatore basco ha spiegato di voler puntare a vincere anche una corsa a tappe di una settimana, come la Tirreno-Adriatico, la Volta Catalunya o il Giro dei Paesi Baschi, ma di voler soprattutto tornare a conquistare un successo, anche minore: "Perché è tanto tempo che non alzo le braccia al cielo".

Caruso: 'Al Giro per vincere una tappa'

Al Giro d'Italia, il Team Bahrain Victorius sarà invece capitanato da Damiano Caruso, secondo nel 2021, e dall'australiano Jack Haig. Caruso non ha nascosto il suo entusiasmo per questo ritorno alla corsa rosa, in cui ha raggiunto il punto più alto della carriera, il podio e la vittoria di tappa di Alpe Motta, ma a cui aveva dovuto rinunciare nella scorsa edizione.

Lo scalatore siciliano avrebbe voluto correre il Giro anche nel 2022, ma la squadra lo costrinse a cambiare progetto per puntare al Tour de France, dove però non raccolse dei buoni risultati.

"Quest'anno avrei voluto correre il Giro d'Italia, ma è chiaro che non puoi fare sempre quello che vuoi, soprattutto in una grande squadra", ha commentato Caruso.

"Per me significa molto poter tornare al Giro. Avremo una buona squadra per fare bene in classifica generale", ha aggiunto il 35enne siciliano, spiegando che però non sarà lui a puntare al podio finale. "Il mio obiettivo personale sarà di vincere una tappa", ha confermato Caruso.

Nelle gerarchie iniziali, l'uomo per la classifica generale del Team Bahrain sarà quindi l'australiano Jack Haig, già terzo alla Vuelta Espana 2021.