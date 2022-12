È stata un'altra giornata all'insegna dello spettacolo quella vissuta oggi a Loenhout, nuova tappa nel fitto calendario della stagione di ciclocross. Dopo le splendide sfide di Gavere, Zolder e Diegem, i tre fuoriclasse della specialità, Wout van Aert, Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock, si sono presentati al via anche della gara di Loenhout, appuntamento del circuito Exact Cross. La corsa è stata particolarmente intensa, con i tre che si sono subito isolati al comando e si sono dati battaglia per un'ora, fino a risolvere la sfida in volata. VDP ha preso lo sprint in testa e van Aert, partendo da dietro, ha rimontato andando a vincere e segnando così il terzo successo consecutivo di questa parte della stagione.

🏆 Exact Cross Loenhout - Azencross (C1) 🇧🇪



1 🇧🇪 Wout van Aert

2 🇳🇱 Mathieu van der Poel

3 🇬🇧 Tom Pidcock



4 🇬🇧 Mason

5 🇧🇪 Kuypers

6 🇬🇧 Mein

7 🇧🇪 Th. Aerts

8 🇧🇪 Meeussen

9 🇧🇪 Kielich

10 🇧🇪 Vandeputte

Ciclocross, sfida a tre a Loenhout

L'ultima battaglia del 2022 sui campi del ciclocross ha portato i campioni a Loenhout, per una tappa del circuito Exact Cross. La corsa era particolarmente attesa per la nuova sfida tra Wout van Aert, Mathieu Van der Poel e l'iridato in carica Tom Pidcock, una battaglia che ha vissuto momenti esaltanti nell'ultima settimana di gare. Al via non si sono invece presentati molti degli altri interpreti di spicco del ciclocross, come Iserbyt e Vanthourenhout, lasciando così tutto il palcoscenico ai tre fenomeni fin dalle battute iniziali.

La differenza di livello tra i tre più forti e tutti gli altri è emersa in modo chiarissimo fin dalle prime pedalate. Su un circuito con poco dislivello e tanto fango, Mathieu Van der Poel è partito in modo veemente, deciso a prendersi una rivincita dopo le sconfitte rimediate a Zolder e Diegem. Gli attacchi del campione olandese hanno subito spezzato in due la corsa, con van Aert e Pidcock pronti a reagire e tutti gli altri subito molto attardati.

Van Aert come a Zolder e Diegem

Van der Poel ha insistito con una spettacolare serie di attacchi, soprattutto nel tratto più fangoso del tracciato, in cui Pidcock ha faticato non poco per tenere il passo dei due avversari, decisamente più potenti di lui. La corsa è rimasta a lungo in perfetto equilibrio, con un'alternanza di attacchi di VDP e van Aert che si sono annullati a vicenda e Pidcock ad approfittare di ogni rallentamento per rimanere a contatto.

L'ultimo giro ha regalato grandi emozioni. Van Aert ha perso slancio in una curva fangosa, permettendo a Van der Poel di guadagnare qualche decina di metri. Il campione olandese ha però commesso un errore nell'ultimo tratto di fango, ormai ridotto a una vera palude, e il belga ne ha approfittato per recuperare. I due hanno poi rallentato per studiarsi e Pidcock è così rientrato in vista dello sprint finale.

VDP è entrato in testa sulla retta d'arrivo, ma van Aert ha piazzato una progressione violenta con cui ha costretto alla resa il rivale di sempre.

Il campione del Belgio è così andato a vincere, segnando la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute a Zolder e Diegem. Van der Poel si è dovuto accontentare della seconda posizione, mentre Pidcock, sempre più vicino ai due più grandi interpreti della disciplina, ha concluso al terzo posto.