Il Tour de France 2024 partirà dall'Italia. La più grande corsa del ciclismo mondiale colmerà così un vuoto nella sua più che centenaria storia. Il Tour era già partito, anche più volte, da tutte le nazioni con cui confina la Francia. Tutte, tranne l'Italia. Questo tabù sarà rotto nell'edizione 2024, il cui Grand Depart è stato presentato ufficialmente oggi a Palazzo Vecchio di Firenze. La città toscana ospiterà il via del Tour 2024, previsto per sabato 29 giugno. La corsa andrà quindi in Emilia Romagna e in Piemonte, per tre tappe tutte disegnate in Italia, passando poi in Francia per l'arrivo della quarta frazione.

Stage 1 / Etape 1



🚩 Florence @comunefi - Rimini @comunerimini🏁

📏 205 km



💪 3.800 metres of vertical gain through the Apenines for this first stage.



💪 3.800 mètres de dénivelé à travers les Apennins pour cette première étape du #TDF2024. pic.twitter.com/a7Ak4ED1Fa — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Tour de France, avvio con una tappa Appenninica

Il percorso delle prime tre tappe del Tour de France 2024 è stato scoperto nella suggestiva cornice di Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze, dove tra un anno e mezzo i più grandi campioni del Ciclismo mondiale prenderanno il via per la corsa gialla.

Sarà un'edizione del tutto speciale per un Tour che, oltre all'inedita partenza italiana, sposterà l'arrivo dell'ultima frazione da Parigi a Nizza.

Proprio in quei giorni, la capitale francese sarà impegnata negli ultimi preparativi in vista delle Olimpiadi estive, e questo ha consigliato l'organizzazione del Tour a rinunciare alla classica passerella finale sui Campi Elisi.

💛 #TDF2024: a finish @VilledeNice 💛



After 110 editions concluded near or in Paris, the Tour de France will finish far from Paris for the first time in 2024 with stage 21 in Nice on July 21. pic.twitter.com/QkyRbAPpmz — Tour de France™ (@LeTour) December 1, 2022

L'avvio della corsa è fissato a Firenze, sabato 29 giugno, con una tappa decisamente impegnativa, con circa 3800 metri di dislivello.

La corsa, che renderà omaggio a Gino Bartali, due volte vincitore del Tour, parte dalla città gigliata per scavalcare l'Appennino e arrivare a Rimini. Il percorso scala anche le salite del Barbotto e di San Marino, quest'ultima a circa 25 chilometri dall'arrivo di Rimini.

Il San Luca nel finale di Bologna

Dopo la tappa inaugurale, il Tour de France 2024 resterà in Emilia Romagna per un'altra frazione che si preannuncia tutt'altro che banale, in programma domenica 30 giugno.

La corsa riparte da Cesenatico, un omaggio a Marco Pantani, per affrontare anche una parte del tracciato dei Mondiali 2020 con il passaggio da Cima Gallisterna.

Stage 2/Etape 2 #TDF2024



🚩 Cesenatico - @comunebologna🏁

📏 205 km



💪 6 climbs including two ascents to San Luca : punchers are in for a real treat.



💪 Des souvenirs d'arc-en-ciel pour @alafpolak1 dans la Gallisterna et double ascension de San Luca : parole aux puncheurs. pic.twitter.com/CbrgsYhRhQ — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Il finale è disegnato su un circuito a Bologna, con due scalate sulla spettacolare rampa del Santuario di San Luca, un paio di chilometri al 10%. L'arrivo non è in cima alla salita, come avviene nel Giro dell'Emilia, ma in centro a Bologna.

L'ultima delle tre tappe italiane del Tour de France 2024 è la Piacenza - Torino di lunedì 1° luglio. Il percorso è di ampio chilometraggio, ma sostanzialmente pianeggiante o ondulato. La tappa ricorderà Fausto Coppi e preannuncia un finale allo sprint. Martedì 2 luglio la corsa lascerà l'Italia per passare in Francia.