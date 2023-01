È il momento della Intermarché e di Kobe Goossens nella Challenge Maiorca. La corsa delle Isole Baleari è arrivata oggi alla quarta delle cinque prove in programma, il Trofeo Serra de Tramuntana, e per la terza volta è stato il team belga ad avere la meglio. La corsa si è svolta in una giornata di pieno inverno con freddo e qualche spruzzata di neve. Goossens ha confermato di sapersi adattare meglio di altri a queste condizioni davvero difficili e ha bissato la vittoria ottenuta ieri al Trofeo Andratx – Mirador des Colomer. Il belga è scattato a tre chilometri dall'arrivo, riuscendo a staccare con apparente facilità i compagni di fuga per vincere indisturbato.

Il Ciclismo italiano ha inserito Martinelli e Tonelli nella top ten di giornata, ma ha dovuto registrare il colpo di sfortuna: una foratura nel finale di corsa che ha estromesso dai giochi Andrea Bagioli.

Vainqueur hier, Kobe Goossens (Intermarché-Circus) s'impose sur le #TrofeuSerraTramuntana , 4e manche du #ChallengeMallorca après une attaque décisive à 3km du terme. Lennert Van Eetvelt et Ilan Van Wilder ont fini 2 et 3. Lilian Calmejane 4e. #cyclisme #velortbf #wielrennen pic.twitter.com/oG158CbtyM — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) January 28, 2023

Ciclismo, anche la neve a Maiorca

La cinque giorni della Challenge Maiorca ha proposto oggi il Trofeo Serra de Tramuntana, penultima prova in programma.

La giornata è iniziata con condizioni meteo particolarmente avverse e insolite per queste latitudini, con freddo, pioggia e un po' di neve anche a bassa quota. La situazione ha consigliato l'organizzazione a un cambio di programma per alleggerire il percorso ed evitare di salire troppo in alto. Il tracciato è stato ridotto a 120 km, con una doppia scalata al Coll de Femenia, ma questo non ha impedito al Trofeo Serra de Tramuntana di trasformarsi in una corsa a eliminazione in cui la capacità di resistere alle intemperie ha fatto la differenza.

Nonostante le condizioni difficili, la gara è stata particolarmente battagliata e movimentata. Nelle fasi iniziali il gruppo si è spezzato in due parti, ma la Cofidis ha inseguito con insistenza, riuscendo a ricompattare il plotone. In seguito Rémi Cavagna ha provato un assolo, che però è stato neutralizzato dopo una trentina di chilometri.

Sulla seconda scalata al Coll de Femenia è avvenuta la selezione decisiva. Tanti big, da Alaphilippe a Wellens e Guillaume Martin sono rimasti indietro, mentre in testa si è via via formato un gruppetto con una dozzina di uomini. Tra questi anche tre italiani, Andrea Bagioli, Alessio Martinelli e Alessandro Tonelli, oltre al vincitore di ieri Kobe Goossens, João Almeida e Brandon McNulty.

Terza vittoria per la Intermarché

La discesa, molto insidiosa ha fatto ulteriore selezione e in queste fasi è rimasto attardato irrimediabilmente anche Andrea Bagioli, vittima di una foratura. Nel finale la Intermarché ha giocato perfettamente le sue carte. Il team belga, presente con due corridori, ha mosso prima Lilian Calmejane, il cui tentativo è stato annullato, e poi Kobe Goossens.

Il belga è partito con uno scatto potente a tre chilometri dal traguardo e ha subito guadagnato un vantaggio significativo.

L'ordine d'arrivo del Trofeo Serra de Tramuntana pic.twitter.com/jEzkQDzjD6 — Alessandro Cheti (@girociclismo) January 28, 2023

Goossens non ha avuto flessioni ed è così andato a vincere la seconda corsa consecutiva, la terza in quattro giorni per la Intermarché, già vittoriosa con Rui Costa nella prova d'apertura di questa Challenge Maiorca.

Lennert Van Eetvelt, già terzo ieri, si è confermato in buona forma anticipando il gruppetto per la seconda piazza, con Ilan Van Wilder, Lilian Calmejane e Brandon McNulty a seguire. Martinelli e Tonelli, i due della Green Project - Bardiani, hanno concluso al settimo e ottavo posto, dando seguito alla buona impressione lasciata ieri.

Domani la Challenge Maiorca arriva alla sua quinta e ultima prova, il Trofeo Palma con un percorso favorevole ai velocisti.