La prima corsa della stagione 2023 si è conclusa con delle sensazioni agrodolci per Egan Bernal. Dopo il grave incidente di un anno fa, il campione colombiano sta cercando di tornare ai livelli che gli hanno permesso di vincere il Tour de France e il Giro d'Italia. Il corridore della Ineos ha iniziato il suo 2023 alla Vuelta a San Juan, la corsa a tappe argentina che si è disputata dal 22 al 29 gennaio. Bernal ha lasciato una buona impressione nella tappa più impegnativa e adatta alle sue caratteristiche, quella che venerdì 27 ha portato i corridori all'arrivo in quota di Alto Colorado.

Il colombiano si è impegnato in un lavoro di appoggio per Filippo Ganna, ma ha poi avuto le energie per concludere la corsa con un convincente quarto posto.

Zandio: 'Non aveva fastidio mentre pedalava'

Il piazzamento ottenuto sull'Alto Colorado è stato il primo risultato significativo per Bernal, dopo il grave incidente di un anno fa che ha visto Bernal protagonista. All'indomani di questa buona prova, il corridore colombiano si è però ritirato, rinunciando alla tappa conclusiva della corsa. La Ineos ha poi spiegato che si è trattato essenzialmente di un ritiro a scopo precauzionale per non peggiorare un fastidio che il corridore avvertiva dopo una caduta occorsa nella giornata d'apertura di questa Vuelta a San Juan.

Egan Bernal è caduto picchiando il ginocchio sinistro e quell'incidente ha provocato qualche problema nei giorni successivi. "Non è mai bello avere dolore al ginocchio, questo porta sempre a un po' di preoccupazione, ma non si tratta di nulla di grave", ha dichiarato a Cyclingnews il ds della Ineos, Xabier Zandio.

"È caduto, ma in quel momento non era così grave.

Era un piccolo colpetto al ginocchio sinistro. Si sentiva un po' a disagio, ma non gli dava fastidio mentre pedalava", ha aggiunto il tecnico spagnolo.

Ciclismo, possibile rientro ai campionati nazionali per Egan Bernal

Con il passare delle tappe, la situazione del ginocchio di Bernal è un po' peggiorata. "Nella tappa di montagna ha avvertito di nuovo un po' di malessere.

Sabato è successo di nuovo, quindi ha deciso di ritirarsi per precauzione", ha spiegato Zandio. Il tecnico del team britannico ha però escluso che questo dolore sia da collegare all'incidente di un anno fa, in cui Bernal si fratturò la rotula dell'altro ginocchio. "È stato controllato e non c'è da preoccuparsi, tra qualche giorno sarà in grado di riprendere", ha commentato Zandio.

Dopo la Vuelta a San Juan, Egan Bernal aveva in programma di correre i Campionati Colombiani nel prossimo fine settimana, ma la sua presenza è in dubbio. "Per lui è importante correre nel suo Paese, ma vedremo se sarà possibile o meno. Siamo ottimisti, è possibile che possa correre, ma in ogni caso non ci preoccupa, guardiano più al futuro.

Pensiamo al prosieguo della stagione, questo infortunio non cambia i piani", ha dichiarato Zandio.

Egan Bernal non ha ancora svelato quale sarà il suo programma dopo questo avvio di stagione in Sud America, ma l'avvio della sua stagione in Europa potrebbe avvenire con la Parigi-Nizza, al via il 5 marzo.