Tre mesi dopo il Giro di Lombardia e le ultime corse del 2022, il ciclismo professionistico è ormai pronto a rimettersi in moto. La nuova stagione scatta martedì 17 gennaio con il ritorno in calendario del Tour Down Under, la corsa a tappe australiana che negli ultimi due anni è stata cancellata a causa dell'emergenza sanitaria. Subito dopo si inizierà a correre anche in Sud America, con la Vuelta a San Juan, e in Africa con La Tropicale Amissa Bongo, ma anche il calendario europeo non si farà attendere. Già domenica 22 gennaio si parte dalla Spagna con la Clàssica Comunitat Valenciana, a cui seguiranno le prove della Challenge de Mallorca e l'apertura dell'attività in Francia, mentre per la prime corse in Italia si dovrà addirittura arrivare a marzo.

Ciclismo, in Australia con Hindley e Thomas

La stagione 2023 del Ciclismo professionistico scatta in luoghi esotici e caldi, dove i campioni avranno modo di mettere chilometri nelle gambe e avere un primo confronto in vista degli appuntamenti più importanti. Il calendario World Tour si apre con la trasferta australiana del Tour Down Under. Da martedì 17 gennaio a domenica 22 gennaio, la corsa proporrà sei tappe con una breve cronometro e tanti percorsi misti dal chilometraggio limitato, l'ideale per cominciare la stagione. Tra i favoriti spiccano i nomi del vincitore del Giro d'Italia Jai Hindley, di Geraint Thomas, Simon Yates, Ben O'Connor, Pello Bilbao e Jay Vine. Al via ci saranno anche Chris Froome e tanti big a caccia di una tappa, come Caleb Ewan e Michael Matthews.

Tra gli italiani spiccano le presenze di Alberto Bettiol e Gianni Moscon.

La corsa australiana sarà trasmessa in diretta ogni mattina da Eurosport, che coprirà anche la gara femminile in programma dal 15 al 17 gennaio.

Mentre in Australia si concluderà il Tour Down Under, la stagione del ciclismo scatterà anche in Sud America e in Europa.

Dal 22 al 29 gennaio si corre in Argentina la Vuelta a San Juan, gara a tappe con una partecipazione di altissimo livello. Inizieranno qui la stagione il campione del mondo Remco Evenepoel, oltre a Fabio Jakobsen, Filippo Ganna, Egan Bernal, Peter Sagan e Fernando Gaviria.

Alaphilippe al debutto a Maiorca

Sempre il 22 gennaio si comincerà a correre anche in Europa con la Clàssica Comunitat Valenciana, piccola corsa spagnola che è stata promossa quest'anno al rango professionistico, a cui seguiranno le cinque prove che compongono la Challenge de Mallorca.

Qui ci saranno impegnati, tra gli altri, anche Julian Alaphilippe e Matteo Trentin. Nell'ultimo weekend di gennaio si aprirà anche il calendario francese con il Gp Cycliste la Marseillaise, in programma domenica 29. Nella stessa giornata si chiuderà anche la trasferta australiana con la Cadel Evans Great Ocean Race, corsa in linea a cui parteciperanno i protagonisti del Tour Down Under.

Calendario del ciclismo di gennaio con i canali che trasmettono le corse in tv e in streaming