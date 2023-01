Lasciata l’Europa e il grande ciclismo del World Tour, Miguel Ángel López sta cercando di ritrovarsi nella sua Colombia. Lo scalatore sudamericano ha vissuto un paio di stagioni davvero complicate e turbolente. Prima la separazione dalla Movistar e poi la rottura con la Astana, a causa di un presunto contatto con un medico invischiato in un traffico di prodotti illeciti, che lo hanno costretto a ripartire dalla base. López ha trovato posto in una piccola squadra semisconosciuta, il Team Medellín, e parteciperà a un programma di gare minori.

Miguel Ángel López, le rotture con Movistar e Astana

Il periodo no di Miguel Ángel López è iniziato sul finire della stagione 2021, quando il rapporto con la Movistar si è interrotto in maniera burrascosa. Lo scalatore colombiano ha lasciato la Vuelta a España con un plateale ritiro, in aperta rottura con la guida tecnica del team, ed è stato poi riaccolto dalla sua vecchia squadra, la Astana. Con il team kazako, López ha vissuto una stagione con più bassi che alti.

In agosto il suo nome è stato collegato a un medico coinvolto in un traffico di medicinali illeciti e per questo il team di Vinokourov lo ha prima sospeso, quindi reintegrato e infine licenziato.

Forse per mancanza di proposte interessanti, o per ritrovare fiducia e serenità, Miguel Ángel López ha deciso di tornare a correre in Colombia, accettando la proposta di una piccola squadra continental: il Team Medellín.

Anche Quintana al Team Medellín?

Lo scalatore colombiano potrà competere in un calendario di corse minori, ma il suo contratto prevede la possibilità di svincolarsi in caso di chiamata di una squadra World Tour. L’opzione è valida per qualsiasi periodo dell’anno. López correrà dunque il programma di gare nazionali con il Team Medellín, ma pronto a tornare nuovamente nel grande Ciclismo del World Tour.

L’ex corridore della Astana ha già fatto il suo debutto con la nuova squadra partecipando a una piccola gara locale, il Circuito Ciclístico Jenesano. La corsa è stata vinta da Marco Tulio Suesca (Movistar - Best PC), davanti a Cristian Camilo Muñoz (EPM Scott-Go Rigo Go) e Miguel Flórez (GW Shimano-Sidermec). López ha concluso al quarto posto e ora parteciperà a un’altra piccola corsa, la Clásica de Villeta di sabato prossimo.

L’appuntamento clou di questa prima parte di stagione di López sarà la Vuelta a San Juan, la corsa a tappe argentina in programma dal 22 al 29 gennaio e in cui faranno il debutto stagionale anche molti campioni del World Tour, come Remco Evenepoel ed Egan Bernal.

Il Team Medellín sta cercando di attrarre anche un altro campione del ciclismo colombiano un po' in difficoltà: Nairo Quintana. Il vincitore del Giro d'Italia 2014 è ancora senza squadra dopo la rottura con la Arkea-Samsic, provocata dalla positività al tramadolo riscontrata al Tour de France. Quintana arriverebbe nel piccolo team colombiano con la stessa formula di López, con un contratto che prevede la possibilità di svincolarsi in qualunque momento in caso di chiamata di un team World Tour.