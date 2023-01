Il Tour Down Under, la corsa australiana che ha aperto il calendario del Ciclismo professionistico, si è concluso oggi con la quinta ed ultima tappa che ha regalato un bel testa a testa tra Jay Vine e Simon Yates. La corsa proponeva l'arrivo in salita a Mount Lofty, un'ascesa molto semplice che non ha fatto selezione. Il leader della generale Vine ha dovuto rispondere all'attacco finale di Yates, suo inseguitore in classifica. Il britannico ha giocato il tutto per tutto negli ultimi due chilometri, ma le modeste pendenze della salita non gli hanno permesso di ribaltare la situazione.

Yates si è però preso la soddisfazione di vincere la tappa, battendo in un serrato sprint Vine, che si è portato a casa la vittoria di questo Tour Down Under.

Tour Down Under, anche Cattaneo in evidenza

La quinta ed ultima tappa del Tour Down Under doveva ancora decidere le sorti della classifica finale. Il leader Jay Vine, l'uomo lanciato dalle piattaforme di ciclismo virtuale, è partito con 15'' di vantaggio su Simon Yates e Pello Bilbao. Il percorso prevedeva un circuito con cinque passaggi, compreso l'arrivo, sulla salita di Mount Lofty, ma non si è rivelato così impegnativo da cambiare la situazione.

La corsa è stata molto movimentata, con diversi attacchi che hanno portato alla composizione di una prima fuga con tredici uomini, tra i quali anche Michael Matthews. Questa azione è stata raggiunta ad una trentina di chilometri dall'arrivo e subito dopo è nata una nuova fuga, da cui è evaso Mattia Cattaneo.

Il corridore della Soudal Quickstep è rimasto da solo al comando per qualche chilometro, ma in vista dell'ascesa finale a Mount Lofty, il gruppo è andato a riprenderlo.

La salita, molto dolce, non ha fatto selezione, con i compagni di Jay Vine che hanno presidiato le prime posizioni. Mentre Bilbao non è apparso brillantissimo quest'oggi, Simon Yates ha invece cercato di mettere in difficoltà il leader della generale attaccando un paio di volte negli ultimi due chilometri. Vine ha però risposto con apparente facilità, e ai due si è aggiunto anche Ben O'Connor.

Ciclismo, Tiberi migliore degli italiani

Con Vine ormai certo della vittoria finale, il terzetto è andato a giocarsi la tappa. L'australiano della UAE ha sprintato dalla prima posizione, ma Simon Yates gli ha preso la scia e negli ultimi 50 metri è riuscito a compiere il sorpasso e andare a vincere. O'Connor ha chiuso terzo, mentre il gruppo è stato anticipato da un bello spunto di Antonio Tiberi, uno dei giovani più interessanti del ciclismo italiano. A seguire si sono piazzati Bystrom, Hindley e Bilbao.

La classifica generale è andata a Jay Vine, subito vittorioso e convincente all'esordio in maglia UAE. L'australiano ha dato prova di una solidità davvero interessante, che può proporlo tra i nomi nuovi per le corse a tappe.

Sul podio finale sono saliti anche Simon Yates e Pello Bilbao, grandi protagonisti di questo Tour Down Under, con Sheffield e Schmid a seguire. Anche in classifica finale il miglior italiano è stato Antonio Tiberi, ottavo.