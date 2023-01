Nel mondo del ciclismo, l'inizio del nuovo anno è stato l'occasione per le varie squadre per mettere in mostra le maglie, le biciclette, i componenti e gli accessori che saranno utilizzati nel corso della stagione. Anche se l'attività agonistica si era interrotta già a metà ottobre, i contratti con partner tecnici e fornitori arrivano normalmente alla scadenza al 31 dicembre. Nel caso di cambi di partnership, solo ora i corridori possono cominciare ad utilizzare quelli dei nuovi marchi. Particolarmente strana è la situazione di chi è impegnato nella stagione del ciclocross, che è in pieno svolgimento con impegni quasi quotidiani.

I corridori che appartengono a squadre che hanno perfezionato dei cambi di fornitori si sono trovati ad utilizzare bici o componenti diverse da una gara all'altra.

Wout van Aert: 'Potrei sbagliare la cambiata'

Questo è stato il caso anche di Wout van Aert, il fuoriclasse belga della Jumbo Visma. Il tre volte iridato del ciclocross sta dando spettacolo in una fitta serie di duelli che lo hanno visto contrapposto al rivale di sempre, Mathieu Van der Poel. Van Aert ha conquistato tre successi di fila nelle ultime gare del 2022, tra Heusden Zolder, Diegem e Loenhout. In queste gare, il Campione del Belgio, ha corso con i partner tecnici che hanno fornito la Jumbo Visma per tutta la passata stagione, anche nel Ciclismo su strada.

Dal 1° gennaio il team olandese ha però cambiato diversi fornitori, soprattutto quello dei gruppi, passando da Shimano a SRAM.

Van Aert si è così trovato a gareggiare da un giorno all'altro con un nuovo tipo di cambio. Nel primo appuntamento del 2023, il 3 gennaio ad Herentals, il belga si è presentato al via con la sua bici Cervelo allestita con il nuovo cambio della casa americana.

"Ci vuole un po' di tempo per abituarsi al nuovo cambio SRAM" ha dichiarato van Aert. I cambi Shimano e SRAM hanno infatti dei comandi differenti, e il campione belga non ha nascosto che c'è la possibilità di fare confusione. "Potrebbe succedere che sbagli la cambiata, ma dovrei abituarmi presto a questo nuovo sistema" ha aggiunto il corridore della Jumbo Visma, che aveva già usato SRAM prima di approdare al team olandese.

Jumbo Visma, novità anche per scarpe e pedali

Il nuovo cambio non è l'unica modifica che i corridori della Jumbo Visma stanno cominciando a testare sulle biciclette in dotazione per la stagione 2023. Sempre alla ricerca di ogni minimo perfezionamento, la squadra olandese ha cercato di fare un ulteriore passo avanti su ogni dettaglio di componenti e accessori, preparando una serie di novità.

"A parte Wout van Aert e Marianne Vos, gli altri atleti non hanno ancora alcuna esperienza con i cambi SRAM. Questo vale anche per i meccanici. Sulle bici da strada i nostri corridori dovranno abituarsi anche a scarpe e pedali nuovi. Questi sono molto diversi da quelli dell'anno scorso ed offrono un grande vantaggio in termini di aerodinamica e peso" ha spiegato Mathieu Heijboer, responsabile delle prestazioni della Jumbo Visma, spiegando perché è stato deciso questo passaggio a SRAM e alla monocorona.

"Con due corone avresti il doppio delle marce, ma la dentatura posteriore di SRAM è più grande, andando da 10 a 28, ma anche a 30 o 33. Con una sola corona si risparmia peso, ci sono meno possibilità che la catena cada e non c'è più il fango che si ferma tra una corona e l'altra" ha analizzato Heijboer.

L'esperto olandese ha spiegato che il team sta già preparando anche l'assalto alla Parigi Roubaix. "Abbiamo fatto una ricognizione sul percorso con le nuove bici e abbiamo visto che stiamo facendo progressi in molte aree. I corridori sono rimasti entusiasti delle nuove biciclette" ha dichiarato Heijboer.