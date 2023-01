La grande sfida che sta catalizzando tutte le attenzioni degli appassionati di ciclismo e di ciclocross pende sempre di più dalla parte di Wout van Aert. Il campione del Belgio ha avuto facilmente ragione dell’eterno rivale Mathieu Van der Poel nell’ennesima sfida diretta proposta dal fitto calendario di questo periodo di festività natalizie. Oggi, 5 gennaio, il programma proponeva la tappa di Koksijde del Trofeo X2O, e il confronto si è risolto con una schiacciante vittoria di van Aert, la più netta tra tutte le gare che hanno visto confrontarsi i due fuoriclasse del ciclocross.

🏆 X2O Trofee Koksijde (C1) 🇧🇪



1 🇧🇪 Wout van Aert

2 🇳🇱 Mathieu van der Poel

3 🇧🇪 Laurens Sweeck



4 🇧🇪 Iserbyt

5 🇳🇱 Van der Haar

6 🇧🇪 Vandeputte

7 🇧🇪 Adams

8 🇳🇱 Ronhaar

9 🇧🇪 Kuypers

10 🇧🇪 Soete

➡️ Results: https://t.co/9iMk8ZyZZL pic.twitter.com/Bz5Rku6W3U — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 5, 2023

Sweeck insieme a van Aert e VDP per metà corsa

La corsa di Koksijde, tappa del Trofeo X2O di ciclocross, si è svolta oggi, giovedì 5 gennaio, in un pomeriggio piovoso e su un circuito caratterizzato da molti tratti da affrontare sulla sabbia. Già al primo giro i due eterni rivali del ciclocross, Mathieu Van der Poel e Wout van Aert, si sono portati in testa, ma tra di loro è riuscito a inserirsi Laurens Sweeck, grande specialista dei terreni sabbiosi.

VDP è partito in modo arrembante e ha preso subito qualche decina di metri di vantaggio in un tratto di sabbia che, contrariamente a molti avversari, è riuscito a percorrere in bici.

Van Aert ha però reagito prontamente, ricomponendo la classica coppia al comando della corsa. Sweeck ha però tenuto testa ai due campioni, confermando le sue capacità nell’affrontare la sabbia.

Un minuto e mezzo di distacco, VDP Ko

Dopo tre giri equilibrati, la corsa ha preso un indirizzo molto chiaro nella quarta tornata. Wout van Aert ha sprigionato tutta la sua potenza in un tratto di sabbia e in breve ha fatto il vuoto. VDP ha perso sempre più terreno, e non è sembrato così convinto e concentrato una volta visto sfuggire via il rivale.

Il campione olandese ha anche fatto alcuni esercizi di stretching alla schiena, forse il segnale che l’infortunio della scorsa stagione non è stato del tutto risolto.

Il distacco tra i due si è ampliato fin oltre il minuto, con Van der Poel che ha dovuto anche guardarsi dal possibile ritorno di Sweeck. Van Aert ha potuto gestire tranquillamente l’ultima parte della corsa, andando a conquistare il successo, il quinto negli otto confronti diretti con VDP in questa stagione di ciclocross, ma certamente il più rotondo e netto per il modo in cui è maturata la vittoria e il distacco inflitto. Alla fine il campione della Jumbo-Visma ha trionfato con oltre un minuto e mezzo di vantaggio su Van der Poel, mentre Sweeck ha chiuso con un convincente terzo posto.

Nel finale si è accesa la lotta tra Lars Van der Haar ed Eli Iserbyt per la quarta piazza, con quest’ultimo che l’ha spuntata.

La stagione del ciclocross continuerà con un altro intenso weekend di corse. Sabato 7 gennaio Wout van Aert sarà impegnato a Gullegem, mentre domenica 8 sia il belga che VDP saranno al via della tappa di Coppa del Mondo di Zonhoven. Sarà questo l'ultimo confronto diretto di questa parte natalizia della stagione, in attesa di una nuova sfida prevista il 22 gennaio a Benidorm, test finale in vista dei Mondiali di Hoogerheide del 5 febbraio.