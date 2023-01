Mentre il mondo del ciclismo si sta rimettendo in moto dall'altra parte del mondo, con l'avvio della stagione in Australia nel Tour Down Under, il Giro d'Italia ha fatto un passo importante verso l'edizione 2023. RCS Sport, società organizzatrice della corsa rosa, ha scelto le squadre Professional che saranno invitate tramite una wildcard. Il regolamento prevede il diritto dovere di correre il Giro d'Italia per le diciotto squadre che compongono il World Tour. A queste se ne aggiungono quattro della categoria Professional che sono scelte dall'organizzazione e invitate tramite una wildcard.

RCS ha chiamato al Giro le tre squadre italiane che militano nella categoria Professional: la Green Project Bardiani - CSF Faizanè, la Eolo Kometa e la grande novità del Team Corratec, escludendo invece il Team Q36.5, la formazione svizzera che ha Vincenzo Nibali nel ruolo di ambassador e consulente tecnico.

Anche la Israel di Froome al Giro d'Italia

RCS Sport ha annunciato oggi, giovedì 19 gennaio, le wildcard sia per il Giro d'italia che per le altre corse di primavera, dalla Strade Bianche alla Milano - Sanremo passando per la Tirreno Adriatico. L'attesa maggiore era ovviamente per la corsa rosa.

Il primo dei quattro inviti è stato assegnato alla Eolo Kometa, la squadra diretta da Alberto Contador e Ivan Basso, che conta su Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato.

Il secondo è andato alla Green Project Bardiani - CSF Faizanè, la storica squadra di Bruno e Roberto Reverberi. Tra i suoi corridori di punta, il team emiliano conta Davide Gabburo, secondo in una tappa della scorsa edizione del Giro, e Filippo Fiorelli, oltre ad alcuni giovani emergenti come Luca Covili. Il terzo è andato alla Israel - Premier Tech, squadra che ha perso lo status di World Tour, ma che conta campioni come Froome, Fuglsang, Nizzolo, Vanmarcke, Teuns e Woods.

Infine la quarta e ultima wildcard è stata assegnata alla grande novità del Team Corratec. La squadra diretta da Serge Parsani è stata appena promossa nella categoria Professional e avrà l'occasione di misurarsi subito sul grande palcoscenico del Giro d'Italia. Nell'organico spiccano i nomi di Valerio Conti e di Attilio Viviani, ma la Corratec potrebbe avere pronto il grande colpo del suo ciclomercato.

La squadra è stata accostata a Nairo Quintana, ancora libero dopo la rottura con la Arkea. Il corridore colombiano dovrebbe annunciare la sua nuova squadra nei prossimi giorni e le voci indicano che questa potrebbe essere proprio la Corratec.

Giro d'Italia 2023 (6-28 maggio) le wildcard:

Eolo Kometa Cycling Team

Green Project Bardiani - CSF Faizanè

Israel – Premier Tech

Team Corratec

Gli inviti a Strade Bianche, Tirreno e Sanremo

RCS Sport ha annunciato le wildcard anche per le altre corse organizzate in primavera, la Strade Bianche, la Tirreno Adriatico e la Milano Sanremo. Per queste gare gli inviti a disposizione degli organizzatori sono sette, sempre in aggiunta alle diciotto formazioni del World Tour.

Per la Strade Bianche, in programma il 4 marzo, sono da segnalare i debutti del Team Tudor, la squadra svizzera di Fabian Cancellara e del Team Q36.5 di Vincenzo Nibali. Entrambe le squadre saranno al via anche della Tirreno Adriatico, dal 6 al 12 marzo, dove è stata chiamata anche la Corratec. Alla Sanremo del 18 marzo sono confermate la Tudor e la Q36.5, ma ci sarà anche la Lotto, che invece non sarà presente alla Tirreno.

Strade Bianche (4 marzo), le wildcard

Eolo Kometa Cycling Team

Green Project Bardiani - CSF Faizanè

Israel – Premier Tech

Lotto Dstny

Q36.5 Pro Cycling Team

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling Team

Tirreno Adriatico (6-12 marzo), le wildcard

Eolo Kometa Cycling Team

Green Project Bardiani - CSF Faizanè

Israel – Premier Tech

Q36.5 Pro Cycling Team

Team Corratec

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling Team

Milano Sanremo (18 marzo), le wildcard