È iniziata bene l'avventura dei Campionati Europei di Ciclismo su pista per la nazionale italiana del Ct Marco Villa. La prima giornata, nel velodromo svizzero di Grenchen, ha subito portato in gara i quartetti dell'inseguimento a squadre, fiore all'occhiello del nostro movimento. Sia gli uomini che le donne hanno centrato l'obiettivo minimo di superare il turno di qualificazione con uno dei quattro migliori tempi, e rimanere così in piena lotta per la medaglia d'oro. Sono scesi in pista anche i ragazzi e le ragazze dello sprint a squadre, specialità in cui gli azzurri stanno cercando di risalire la china dopo anni di buio.

Stasera, nella seconda sessione di gare, toccherà a due dei big della nazionale, Elia Viviani e Martina Fidanza, entrambi tra i principali favoriti delle rispettive gare.

Ciclismo su pista, miglior tempo di Ganna e compagni

I Campionati Europei di ciclismo su pista a Grenchen sono partiti mercoledì 8 febbraio, con una prima giornata divisa tra la sessione mattutina, con eliminatorie e qualificazioni, e quella serale, in cui sono messe in palio le medaglie.

Al mattino si sono disputate le qualifiche dell'inseguimento a squadre, sia per gli uomini che per le donne. In entrambe le gare, i quartetti azzurri partivano con concrete ambizioni di vittoria, e i risultati sono stati confortanti. Nella prova maschile, il Ct Villa ha schierato il quartetto vincitore dell'oro olimpico a Tokyo, con Ganna, Milan, Consonni e Lamon.

Gli azzurri hanno fatto segnare il miglior tempo, 3'49.582, quasi un secondo in meno della Gran Bretagna, seconda, e quasi due secondi sulla Danimarca, terza. Al quarto posto si è classificata la Francia, con quattro secondi distacco. Queste sono le quattro squadre che restano in corsa per il titolo. Nel primo turno, in programma giovedì 9 nella sessione mattutina, l'Italia se la vedrà con la Francia, mentre la Gran Bretagna sarà opposta alla Danimarca.

Le due squadre vincitrici si affronteranno nella finale per la medaglia d'oro, in programma giovedì 9 alle 20.51.

Record italiano nello sprint a squadre

Nella gara femminile, il Ct Villa ha scelto il quartetto composto da Balsamo, Guazzini, Fidanza e Paternoster. Le azzurre hanno segnato il secondo tempo in 4'14.227. A guidare è la Gran Bretagna in 4'11.594.

Nel primo turno le azzurre si scontreranno con la Francia, mentre le britanniche saranno opposte alle tedesche. Il programma è identico alla gara maschile, con il primo turno nella sessione mattutina e la finale in quella serale di giovedì 9 febbraio.

Nella mattinata che ha aperto gli Europei di ciclismo su pista di Grenchen si sono svolte anche le qualificazioni dello sprint a squadre. In questa disciplina l'Italia sta cercando di ripartire da zero con un nuovo progetto molto interessante, ma il gap da colmare con le nazioni più forti resta ampio. Tuttavia tra gli uomini si sono visti dei netti miglioramenti.

Il terzetto composto da Tugnolo, Bianchi e Predomo ha segnato il nuovo record italiano in 44.256. Gli azzurri hanno chiuso al sesto posto, e nel primo turno di stasera saranno opposti alla Francia, terza classifica. A guidare è l'Olanda davanti alla Gran Bretagna.

Nella gara femminile il terzetto azzurro ha confermato solo all'ultimo momento la presenza, con l'inserimento di Rachele Barbieri, specialista delle prove endurance, al fianco di Miriam Vece e Giada Capobianchi. Il miglior tempo è stato siglato dalla Germania, con le azzurre all'ottavo posto sulle nove squadre presenti. Stasera, nel primo turno, Vece e compagne saranno opposte proprio alle tedesche, uno scontro davvero arduo.

Tocca agli iridati Fidanza e Viviani

La sessione serale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista di Grenchen avrà altri due momenti clou per la spedizione azzurra. Alle 18:26 Martina Fidanza scende in pista nella gara scratch, prova di cui è Campionessa Mondiale in carica. Tra le avversarie principali dell'azzurra spiccano la francese Copponi, la belga Bossuyt e l'olandese Van der Duin.

Subito dopo, alle 18:44, sarà il momento di Elia Viviani. Il veronese è impegnato nell'eliminazione, gara di cui è Campione del Mondo ed Europeo in carica. Tra i rivali più pericolosi ci sono il britannico Fred Wright e il francese Donovan Grondin. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv e online da Rai Sport, Rai Play, Eurosport e Discovery Plus.