I Campionati Europei di Ciclismo su pista di Grenchen si sono chiusi con un bilancio positivo per la spedizione italiana. La rassegna continentale, conclusa domenica 12 febbraio, ha portato alla nazionale azzurra sette medaglie, di cui tre d'oro, altrettante d'argento e una di bronzo. Il bottino è inferiore a quello conquistato nella passata edizione a Monaco di Baviera, quanto i piazzamenti sul podio erano stati ben undici. Stavolta, però, la rassegna continentale si è svolta in un contesto molto diverso, a partire dalla data, spostata dall'agosto dell'edizione tedesca, a questo febbraio per l'appuntamento svizzero.

Inoltre questi Europei hanno segnato l'inizio della vera e propria corsa verso le Olimpiadi di Parigi della prossima estate. A Grenchen si sono infatti assegnati i primi punti validi per il percorso di qualificazione ai Giochi, e per questo tutte le nazionali si sono presentate al via con i propri schieramenti migliori.

Nel suo bilancio di fine Europei, il CT azzurro Marco Villa ha spiegato che questo cambio di data ha penalizzato i nostri corridori in alcune discipline. Il tecnico lombardo non ha cercato scuse, anzi, ha lanciato un allarme sull'attività pressoché inesistente in Italia nel periodo invernale, un fattore che non ha permesso ad alcuni azzurri di presentarsi al via in grandi condizioni di forma.

"Nell'inseguimento ci siamo anche se siamo all’inizio della stagione, ma le gare di gruppo ci devono far riflettere. Ci mancano le gare in Italia e solo potessimo utilizzare Montichiari per farne qualcuna ci aiuterebbe. In questa fase della stagione noi non abbiamo gare nelle gambe, mentre chi ha vinto ha fatto una stagione invernale completa" ha analizzato Marco Villa.

La vicenda del velodromo di Montichiari, a cui fa riferimento Villa, è emblematica delle difficoltà e delle contraddizioni che sta vivendo il ciclismo su pista in Italia. La struttura, unico velodromo coperto nel nostro paese, è stata posta sotto sequestro nel 2018 per motivi di sicurezza ed è utilizzabile solo dagli atleti della nazionale per gli allenamenti.

Il tecnico azzurro ha sottolineato anche che il livello tecnico di questi Campionati Europei di ciclismo su pista è stato molto più alto rispetto all'edizione di Monaco, e che questo motiva il calo nel medagliere da 11 a 7 podi.

Quaranta: 'Punti importantissimi per le Olimpiadi di Parigi 2024'

Uno dei motivi di maggior soddisfazione della spedizione azzurra, oltre alla conferma dei quartetti e dell'inseguimento e ad uno straripante Simone Consonni, è stata la crescita del settore della velocità, ripartito dal nulla sotto la guida del tecnico Ivan Quaranta. L'Italia ha portato a Grenchen un gruppo di giovani talenti che ha messo in mostra un potenziale molto interessante, soprattutto per quanto riguarda Mattia Predomo, diciottenne in grado guadagnare l'accesso alla finale e concludere al quarto posto il torneo del keirin, disciplina che fa parte del programma olimpico.

"Abbiamo conquistato punti importantissimi in chiave olimpica e questo, assieme al record italiano nel team sprint, mi fa pensare che la strada intrapresa è quella giusta" ha commentato Ivan Quaranta.