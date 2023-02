La stagione del ciclocross è pronta a celebrare il suo momento clou, i Campionati Mondiali. La rassegna iridata si svolge quest'anno in Olanda, a Hoogerheide, nel weekend che va da venerdì 3 a domenica 5 febbraio. In palio ci sono sette titoli, anche se la grande attesa si concentra soprattutto sul nuovo capitolo dell'infinita sfida tra Mathieu Van der Poel e Wout van Aert nella gara élite che chiude il programma. La fase centrale della stagione, e soprattutto il periodo natalizio, ha regalato dei duelli stellari, una delle pagine più intense della lunga rivalità che contrappone i due fuoriclasse fin dalle categorie giovanili, tra ciclocross e Ciclismo su strada.

VDP e van Aert hanno portato il ciclocross a livelli mai visti in passato, moltiplicando l'interesse per la disciplina e creando un'attesa spasmodica per questo scontro finale in cui si assegna la maglia iridata.

Ciclocross, via con la staffetta

Il programma dei Mondiali di ciclocross di Hoogerheide propone anche molto altro. La giornata d'apertura, venerdì 3 febbraio, è dedicata al format più nuovo, quello della staffetta mista, in cui Belgio e Olanda dovrebbero contendersi il titolo. Sabato e domenica saranno giornate intensissime, con ben tre gare per ogni giornata. Si comincia nella mattinata del 4 con le donne juniores, gli uomini under 23 e quindi le donne élite. In quest'ultima gara non ci sarà la campionessa uscente Marianne Vos, fermata da un infortunio, ma lo squadrone olandese parte ugualmente per sbaragliare il campo.

Le favorite sono le campionesse della nuova generazione orange, Fem van Empel e Puck Pieterse, ma attenzione anche a Ceylin del Carmen Alvarado, tornata ad alti livelli dopo un periodo di grande difficoltà. L'Italia conta su Silvia Persico, bronzo un anno fa a Fayetteville e anche stavolta tra le pochissime che possono inserirsi in mezzo alle olandesi.

Domenica 5 febbraio si continua con altre tre gare. Prima tocca ai ragazzi juniores, quindi alle donne under 23 e infine all'evento clou, la corsa élite maschile, in programma alle 15. Wout van Aert arriva alla sfida con uno score leggermente a favore nei duelli stagionali, anche se Mathieu Van der Poel ha vinto l'ultima tappa di CDM prima dei Mondiali.

Le gare sono state quasi tutte particolarmente equilibrate in quest'inverno, tranne a inizio gennaio quando il campione olandese ha avuto una flessione per colpa dei problemi alla schiena che lo affliggono dopo la caduta delle olimpiadi di Tokyo. Nelle ultime gare VDP è apparso di nuovo in piena efficienza e pronto a questi Mondiali di ciclocross.

I corridori dei Mondiali di ciclocross maschile e femminile elite pic.twitter.com/sLpcSlsW9f — Alessandro Cheti (@girociclismo) February 2, 2023

Assente il campione in carica Pidcock

La sfida tra i due campioni si preannuncia incerta ed equilibrata e potrebbe bastare anche un piccolo errore, un episodio, a far girare la corsa da una parte o dall'altra.

Dando per scontati i primi due posti per Van der Poel e van Aert, la lotta per il bronzo è molto aperta, con i belgi Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt e l'olandese Lars van der Haar tra i favoriti. Non sarà al via invece il campione uscente Tom Pidcock, che ha preferito chiudere anzitempo la sua stagione di ciclocross per concentrarsi sull'attività su strada.

I Mondiali di ciclocross saranno trasmessi in tv e online sia da Eurosport che dalla Rai. La staffetta mista non avrà copertura in diretta. La Rai la offrirà in differita sabato mattina alle 7:30 su Rai Sport. Sempre sabato 4 Rai Sport trasmetterà la gara juniores alle 10:50 e quella élite alle 16:15. Domenica 5, sempre su Rai Sport, ci sarà la diretta della gara élite maschile dalle 15.

Eurosport sarà in diretta tv sul canale 2 per le gare élite, mentre le corse riservate a juniores e under 23 andranno in diretta online su Eurosport.it e Discovery plus.

Il programma dei Mondiali di ciclocross di Hoogerheide

Venerdì 3 febbraio

Ore 12:30 - Staffetta Mista

Sabato 4 febbraio

Ore 11 - Juniores femminile

Ore 13 - Under 23 maschile

Ore 15 - Élite femminile

Domenica 5 febbraio