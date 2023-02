Giulio Ciccone ha superato indenne anche la quarta e penultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana ed è ormai a un passo dalla conquista della vittoria della classifica generale. La corsa spagnola ha proposto oggi l'arrivo in salita di Alto de la Cueva Santa, un'ascesa pedalabile che non ha provocato grande selezione. La Ineos ha condotto le operazioni nelle fasi decisive per lanciare verso il successo Tao Geoghegan Hart. Il britannico ha impresso una bella accelerata nel finale ed è andato a vincere davanti a Thomas Gloag e a Giulio Ciccone.

L'abruzzese, protagonista di una convincente rimonta nel finale, ha agguantato un abbuono che ha rinsaldato la sua maglia gialla di leader, quando al termine manca solo la tappa pianeggiante di domani.

Volta Valenciana, fuga di 23 corridori al via

Dopo la terza tappa vinta da Simone Velasco, la quarta tappa della Volta Valenciana ha proposto un percorso collinare e l'arrivo in salita di Alto de la Cueva Santa, un'ascesa di circa otto chilometri con pendenze modeste, per lo più sul 4-5%.

La corsa è stata molto intensa fin dalle battute iniziali, quando da una lunga sequenza di scatti si è formato al comando un gruppo con ben 23 corridori. Tra questi anche Thymen Arensman, Wout Poels, Omar Fraile, Cristian Scaroni, Alessandro De Marchi, Luca Covili, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato e Filippo Conca.

La Trek-Segafredo di Giulio Ciccone ha fatto un'ottima mossa inserendo nella fuga Bauke Mollema, il corridore meglio piazzato in classifica tra quelli all'attacco.

Questa situazione ha permesso al team del leader della generale di rimanere in posizione d'attesa, lasciando alle altre squadre il grosso del lavoro nell'inseguimento. A cinquanta chilometri dall'arrivo Arensman è rimasto da solo al comando e ha iniziato una bella cavalcata solitaria, mentre tutti gli altri fuggitivi sono stati ripresi.

Ciccone sempre in maglia gialla

Il gruppo ha dato un'accelerata in vista della salita finale di Alto de la Cueva Santa, andando a raggiungere Arensman. L'azione dell'olandese ha però permesso all'Ineos di arrivare a questa fase della corsa con tutte le forze intatte e di poter prendere le redini del gruppo con decisione. La salita, molto veloce, non ha permesso grande selezione,e così nel finale si è presentato un gruppo forte ancora di una ventina di corridori. La Ineos ha tirato a fondo con De Plus e Carlos Rodríguez, permettendo a Tao Geoghegan Hart di presentarsi in testa nelle ultime curve e di piazzare uno scatto decisivo. Il britannico è partito con un bello spunto ed ha potuto sfruttare la tortuosità del percorso per andare a vincere davanti a Thomas Gloag, mentre Giulio Ciccone ha compiuto una convincente rimonta nelle ultime battute per prendersi il terzo posto e il relativo abbuono.

In una corsa così equilibrata, proprio i secondi di bonus si sono rivelati determinanti per la classifica generale. Ciccone ha mantenuto la sua maglia gialla per 4'' su Geoghegan Hart, 7'' su Bilbao, 8'' su Vlasov e Gloag. Domani la Volta Valenciana si concluderà con una tappa da sprint, in cui l'abruzzese dovrà evitare rischi per condurre in porto la vittoria finale.