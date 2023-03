Si è conclusa oggi, con l'annuncio delle dimissioni, l'avventura di Alessandra De Stefano alla direzione di Rai Sport. La giornalista, che in Rai vanta una lunga esperienza al seguito dei grandi eventi di ciclismo, ha lasciato l'incarico al termine di un periodo molto turbolento. De Stefano si era insediata come direttrice di Rai Sport prima donna a ricoprire l'incarico, il 18 novembre 2021, succedendo ad Auro Bulbarelli, altro giornalista da sempre impegnato nel Ciclismo. Con le dimissioni il ruolo passa ad interim a Marco Franzelli, già vicedirettore.

De Stefano, dal ciclismo alla direzione di Rai Sport

Alessandra De Stefano è uno dei volti e delle voci più note dello sport di casa Rai. La giornalista è nella redazione sportiva della tv di stato dal 1992. Da allora ha seguito come inviata numerose edizioni del Giro d'Italia e del Tour de France, di tutte le altre principali gare di ciclismo, ma occasionalmente anche di altri sport, soprattutto nei grandi eventi come le Olimpiadi estive e invernali. De Stefano ha condotto per molti anni anche Il processo alla tappa, la trasmissione condotta per primo da Sergio Zavoli e che propone interviste e commenti al termine delle tappe del Giro d'Italia.

Nel 2019 De Stefano è stata nominata vicedirettrice di Rai Sport, durante il periodo di direzione di Auro Bulbarelli, per poi diventare direttrice il 18 novembre 2021.

Il flop dei Mondiali e le polemiche su Lia Capizzi

Alcune scelte editoriali di De Stefano avrebbero creato attriti e polemiche, soprattutto in occasione dei recenti Mondiali di calcio. La direttrice ha riproposto per questo grande evento il programma Il circolo degli anelli, il format creato per le olimpiadi di Tokyo condotto da lei stessa con la partecipazione di Sara Simeoni, Yuri Chechi e altri ospiti.

L'edizione olimpica aveva riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica, ma questa rivisitazione calcistica in occasione dei Mondiali si è rivelata un mezzo flop.

Altra scelta che ha suscitato polemiche è stata quella che ha portato una giornalista esterna, Lia Capizzi, al timone di una trasmissione storica come La Domenica Sportiva.

Inoltre ci sarebbero stati degli attriti tra la redazione romana e quella milanese di Rai Sport.

Le dimissioni sono arrivate in questo quadro così turbolento. In attesa della nuova nomina il ruolo di direttore di Rai Sport passa a Marco Franzelli, in Rai dal 1983. Franzelli si è occupato di molti sport sulla tv di stato, dalla Formula Uno allo sci, passando per atletica e ciclismo. Con De Stefano ha in comune la conduzione del Il processo alla tappa, a lui affidata nel 2019.