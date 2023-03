Dopo tante salite è arrivata una giornata un po' più semplice per i corridori impegnati alla corsa di ciclismo della Volta Catalunya. La quarta tappa ha offerto una chance ai pochi velocisti in gruppo, che non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di sprintare sul traguardo di Sabadell. Le squadre degli sprinter hanno tenuto in mano la corsa, con anche Egan Bernal impegnato nel lavoro sporco di inseguimento ala classica fuga da lontano, raggiunta a 4 km dal traguardo. Nel finale La Israel ha provato a lanciare Corbin Strong, ma a centro strada si sono fatti largo prima Bryan Coquard e poi Kaden Groves, che ha rimontato il francese della Cofidis ed è andato a vincere.

🪃 Torna a vibrar amb el darrer quilòmetre i la victòria d'etapa de @kaden_groves a @Aj_Sabadell



🪃 Relive the last km and the stage win of @kaden_groves at @Aj_Sabadell #VoltaCatalunya102 pic.twitter.com/KHKnZObJj9 — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 23, 2023

Volta Catalunya, cinque in fuga

Pur con 2500 metri di dislivello da scalare, la quarta tappa era la più semplice delle sette della Volta Catalunya, un'occasione da non perdere per i pochi corridori veloci presenti alla corsa iberica. L'avvio, caratterizzato dalla salita a La Molina, è stato molto intenso, con diversi tentativi di fuga annullati. Dopo qualche chilometro di scatti e controscatti sono riusciti ad avvantaggiarsi cinque corridori: David de la Cruz, Roger Adrià, Nans Peters, Christopher Juul Jensen e Torstein Traen.

in testa al gruppo, la Alpecin di Kaden Groves, la Cofidis di Bryan Coquard e la Ineos di Ethan Hayter hanno collaborato per tenere sotto controllo la fuga, che non ha mai impensierito davvero. Anche Egan Bernal, ancora alla ricerca di buone sensazioni dopo il terribile incidente dello scorso anno e la caduta di gennaio in Argentina, si è impegnato in questo lavoro da gregario.

Le poche e facili salite della parte centrale del percorso non hanno movimentato la corsa.

Roglic ancora in maglia di leader

Il gruppo ha via via recuperato il distacco, andando a riprendere la fuga a quattro chilometri dall'arrivo. Il finale è stato molto incerto e confuso, senza una squadra capace di prendere il sopravvento per preparare lo sprint.

Sul rettilineo d'arrivo la Israel si è portata al comando per pilotare Corbin Strong, ma Bryan Coquard ha anticipato l'australiano rimanendo però al vento molto presto. Kaden Groves è stato pronto ad approfittare della situazione. Il velocista della Alpecin ha preso la scia di Coquard per poi andare al sorpasso nelle ultime pedalate e centrare così la vittoria. Coquard si è dovuto accontentare della seconda piazza, davanti a Strong, Schelling e Venturini.

La classifica generale è rimasta invariata, con Primoz Roglic e Remco Evenepoel in testa a pari tempo, ma con la maglia di leader allo sloveno. Ciccone è ancora terzo a 19''. Domani la Volta Catalunya torna a salire, con quello che probabilmente è l'arrivo in salita più selettivo della corsa, quello di Lo Port.