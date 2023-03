Ha dovuto aspettare fin quasi a metà marzo, ma alla fine Domenico Pozzovivo ha trovato una nuova squadra per allungare ancora di una stagione la sua infinita carriera. Chiusa l’avventura con la Intermarchè, con cui non ha raggiunto un accordo per il prolungamento, il veterano del ciclismo italiano è riuscito a trovare fiducia nella Israel Premier Tech, con la quale ha firmato un contratto di un anno. La squadra non fa più parte del World Tour, avendo chiuso la scorsa stagione con la retrocessione tra le Professional, ma grazie al valore del suo organico sarà invitata a quasi tutte le corse del calendario maggiore, a partire da grandi giri e classiche monumento.

Ciclismo, Pozzovivo verso il 17° Giro d'Italia

Domenico Pozzovivo sarà l’uomo di punta della Israel al Giro d’Italia. Il 40enne lucano cercherà l’ennesimo piazzamento in classifica generale. Nelle sue sedici partecipazioni alla corsa rosa, il neo corridore della Israel ha concluso per sei volte tra i primi dieci, ed anche stavolta il suo obiettivo resterà lo stesso. “Comincio la stagione più tardi del solito, ma con la stessa motivazione. Il Giro d’Italia sarà uno degli obiettivi principali, punto ad entrare nella top ten” ha dichiarato Pozzovivo, che però conta di essere protagonista anche nel resto della stagione, soprattutto nelle corse a tappe più impegnative e adatte alle sue caratteristiche di scalatore puro.

“Penso alla classifica generale di altre corse a tappe di una settimana, ma voglio essere in buona condizione anche per le classiche italiane di fine stagione, soprattutto il Giro di Lombardia” ha spiegato Pozzovivo.

Il debutto il 21 marzo alla Coppi e Bartali

Con l’ingaggio a stagione ormai avviata di Domenico Pozzovivo, la Israel Premier Tech va a rinforzare il settore delle corse a tappe.

La squadra diretta da Kjell Carlstrom non ha infatti uomini di primo piano per puntare alla classifica generale delle gare a tappe, viste le difficoltà che stanno incontrando due campioni al tramonto come Chris Froome e Jakob Fuglsang. Il team punta a fare ritorno nel World Tour, ed avere un corridore in grado di portare piazzamenti e punti nelle corse a tappe è essenziale.

Per questo, l’ingaggio del pur quarantenne Pozzovivo è stato visto come una buona opportunità.

“Crediamo che Domenico possa migliorare le nostre prospettive in classifica, e in particolare al Giro d’Italia” ha spiegato Kjell Carlstrom, Team manager della Israel. “È un combattente, un corridore che può ottenere buoni piazzamenti correndo in modo indipendente. È un grande professionista ed è un piacere averlo alla Israel Premier Tech” ha aggiunto il manager finlandese, confermando che il suo nuovo corridore debutterà nella Settimana di Coppi e Bartali, il 21 marzo.