Il ciclismo è sempre più attento al tema dell'alimentazione e dell'integrazione per ottimizzare le prestazioni e il recupero dei corridori. Tra le squadre del World Tour, la Jumbo Visma ha uno dei progetti più all'avanguardia in tal senso, gestito da esperti e app specifiche per non lasciare nessun dettaglio al caso. In un'intervista al sito Wielerflits, il nutrizionista del team olandese, Martijn Redegeld, ha raccontato alcuni dei "segreti" del piano di integrazione di Wout van Aert, Jonas Vingegaard e compagni. L'esperto ha spiegato che tutti i corridori usano alcuni prodotti di base, ma poi ognuno ha un suo piano specifico da seguire.

Ciclismo, integratori di base e per migliorare

"Quando si usano gli integratori, facciamo una distinzione tra integratori di base e integratori che migliorano le prestazioni. Quelli di base includono integratori che tutti i corridori usano, per esempio un multivitaminico e la vitamina D. Per gli integratori che migliorano le prestazioni, guardiamo da corridore a corridore, chi ne trae vantaggio e quando", ha dichiarato Redegeld.

Il nutrizionista della Jumbo ha spiegato poi che ci sono alcuni prodotti che vengono usati quando un corridore ha delle esigenze particolari. "Quando un corridore sente che sta per ammalarsi è possibile assumere una serie di integratori extra, come zinco e vitamina C", ha dichiarato Redegeld.

La creatina per gli sforzi esplosivi

Redegeld ha poi parlato dell'altra categoria di integratori, quella che comprende i prodotti che ottimizzano le prestazioni dei corridori. L'esperto ha spiegato che in casa Jumbo Visma si usano quattro prodotti principali. "La caffeina ha un effetto stimolante e dà anche una spinta mentale, con questo i corridori possono andare un po' più in profondità.

Può essere utilizzato nel finale di corsa, per esempio quando c'è un arrivo in salita", ha dichiarato il nutrizionista della Jumbo Visma.

Il secondo integratore usato dal team olandese è la creatina. "Assumendola si aumenta la quantità di creatinfosfato nel muscolo. È una fonte di carburante che viene usata dal corpo per gli sforzi esplosivi, come l'allenamento della forza e gli sprint.

È un integratore utilizzato soprattutto dai nostri velocisti", ha spiegato Redegeld, parlando poi della beta-alanina.

"Viene usata per diverse settimane prima delle corse. La beta-alanina viene utilizzata per la formazione della carnosina nel muscolo. Offre un importante valore aggiunto negli sorzfi anaerobici come gli sprint e le salite", ha dichiarato Redegeld.

Il nutrizionista ha infine parlato del bicarbonato di sodio, un prodotto di uso comune ma che in realtà ha anche importanti funzioni nell'integrazione. "Viene utilizzato, per esempio, per le cronometro e negli sprint", ha spiegato Redegeld.