Il mondo del Ciclismo è sempre più alla ricerca di nuove soluzioni, accorgimenti e prodotti in grado di migliorare, anche in minima parte, le prestazioni atletiche. Particolarmente importante in tal senso è il tema della nutrizione e dell'integrazione, un mondo in continua evoluzione.

La Jumbo Visma è una delle squadre più all'avanguardia su questi aspetti e negli ultimi anni ha scalato le gerarchie del ciclismo professionistico, lavorando su ogni piccolo dettaglio e stringendo una serie di partnership e collaborazioni con aziende in grado di ottimizzare sia i materiali, che la preparazione e la nutrizione degli atleti.

Ciclismo, anche Roglic e Van Aert utilizzano il bicarbonato

Una di queste collaborazioni ha portato alla nascita di un prodotto innovativo, se non rivoluzionario. La Jumbo Visma ha lavorato con un'azienda svedese, la Maurten, per permettere ai propri corridori di utilizzare il bicarbonato di sodio come un integratore alimentare, un prodotto di uso comune per altri scopi. Il bicarbonato rallenta la produzione di acido lattico, ma la sua assunzione diretta ha diversi effetti indesiderati e può portare a diarrea e problemi digestivi. Il lavoro congiunto di Jumbo Visma e Maurten ha portato alla creazione di un integratore alimentare, un comune gel, che contiene bicarbonato di sodio ma evita tutti i possibili effetti collaterali negativi.

Diversi corridori della Jumbo Visma, tra cui Primoz Roglic e Wout van Aert, usano già da tempo questo nuovo integratore, mentre Jonas Vingegaard non lo avrebbe gradito ed avrebbe rinunciato ad utilizzarlo.

Heijboer: 'Alcuni lo usano dal 2021'

Questo nuovo prodotto non è più un segreto e si è già diffuso nel gruppo del ciclismo professionistico.

Il performance manager della Jumbo Visma, Mathieu Heijboer, ne ha parlato apertamente in un'intervista concessa a Velonews. "Già vent'anni fa i velocisti mandavano giù il bicarbonato a trenta chilometri dall'arrivo. Lo facevo anch'io, dava piccoli benefici, ma gli effetti collaterali erano un rischio. Alcuni dei nostri corridori usano questo prodotto dal 2021, ora questo sistema ha aperto un mondo nuovo per alcuni atleti che prima non potevano usare il bicarbonato.

È un grande cambiamento e un grande vantaggio per questi corridori", ha commentato Heijboer.

Tra gli effetti favorevoli dati dall'uso del bicarbonato di sodio ci sono il rallentamento nella produzione di acido lattico e l'aumento della potenza negli sforzi brevi ed intensi, come quelli delle volate di venti o trenta secondi. Come tante novità o prodotti arrivati nel mondo del ciclismo negli ultimi anni per cercare di ottimizzare le prestazioni, anche il gel a base di bicarbonato di sodio solleva qualche perplessità. Il prodotto è perfettamente legale per il regolamento antidoping della WADA, anche se non è da escludere che l'Agenzia possa metterlo sotto attenzione in futuro.