A due giorni dalla conclusione della Tirreno Adriatico, viene riscritta la top ten della classifica generale. Nella tappa di Osimo, disputata sabato 11 marzo, alcuni corridori erano stati sanzionati per essere passati su un marciapiede. Tra questi anche due uomini di alta classifica come Mikel Landa e Hugh Carthy, che erano scivolati fuori dalle prime dieci posizioni proprio a causa di quella penalità. L'Uci ha ora annunciato di aver cancellato quelle sanzioni, pur confermando che il passaggio sul marciapiede è una condotta di gara non regolamentare.

Ciclismo, penalizzazioni annullate alla Tirreno

L'episodio incriminato è avvenuto nelle fasi finali della sesta tappa della Tirreno Adriatico, quella sui muri marchigiani e l'arrivo ad Osimo. Mentre il gruppo di testa affrontava uno dei passaggi più impegnativi, il Muro della Gattara, alcuni corridori hanno approfittato del marciapiede per sfruttare un fondo un po' più scorrevole rispetto alla strada in lastricato. Tra questi anche Mikel Landa e Hugh Carthy, entrambi in lotta per le prime posizioni della classifica generale.

Il regolamento del Ciclismo vieta di salire sui marciapiedi e negli ultimi anni l'Uci ha alzato l'attenzione su questi comportamenti, con molte squalifiche e penalità. Inizialmente, a Landa e gli altri corridori rei del passaggio vietato, sono stati inflitti venti secondi di penalizzazione in classifica generale.

Questo ha fatto scivolare il basco del Team Bahrain e Hugh Carthy al decimo e undicesimo posto, piazzamenti con cui hanno concluso la corsa domenica a San Benedetto del Tronto. Ora l'Uci ha deciso di annullare quelle penalizzazioni, forse anche a causa della difficoltà di individuare con certezza il limite tra la carreggiata e il marciapiede, entrambi allo stesso livello.

"Dopo aver ricevuto tutte le informazioni, le penalizzazioni sono state annullate. Vogliamo ricordare che salire sui marciapiedi non sarà consentito nelle prossime gare, si prega di considerare questo come un ultimo avvertimento" si legge nel comunicato della giuria.

Landa è così salito al settimo posto nella classifica finale della Tirreno Adriatico, e Hugh Carthy all'ottavo.

Gli altri corridori, più lontani dalle prime posizioni della classifica generale, che hanno visto annullare le rispettive sanzioni sono Wout van Aert, Gianni Veermersch, Mikle Teunissen e Georg Zimmermann.

Strade Bianche, le scuse della Jayco

L'Uci ha ora annunciato un altro provvedimento che riscrive la classifica di una delle corse delle ultime settimane, la Strade Bianche di sabato 4 marzo. L'americana Kristen Faulkner, terza classifica nella classica senese, è stata squalificata per aver corso con un dispositivo che monitora il glucosio per monitorare in tempo reale il glucosio. Secondo il regolamento del ciclismo, questo tipo di sensore può essere usato dai corridori in allenamento, ma non in gara.

Dopo alcune segnalazioni, l'Uci ha avviato un'indagine sulla Faulkner, arrivando ora alla squalifica dell'atleta americana. Il suo terzo posto viene così cancellato e passa alla danese Cecilie Uttrup Ludwig.

La squadra della Faulkner, la Jayco AlUla, ha confermato la squalifica, assumendosi le responsabilità e scusandosi per quanto successo. "Istruiremo tutti i membri del team per fare in modo che un caso come questo non si ripeta in futuro. Per questo studieremo in dettaglio il regolamento Uci" si legge nella nota diffusa dal team australiano.