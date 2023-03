Nick Kyrgios è uno dei personaggi più discussi nel mondo del tennis, non solo per il suo comportamento 'bizzarro' in campo ma anche per le sue dichiarazioni, spesso capaci di suscitare polemiche. Il tennista australiano, per il momento, è fermo ai box a motivo di un'operazione al ginocchio: una lesione al menisco gli ha impedito di giocare gli Australian Open ed è costretto a rinviare ancora il suo debutto nel 2023. Il 'bad boy' di Canberra ha rilasciato un'intervista a 'Il Tennis italiano', dove ha parlato di se stesso ma anche dei suoi 'illustri colleghi'.

Kyrgios: 'Giocherò Parigi, la mia fidanzata non c'è mai stata'

Quali sono i programmi di Kyrgios per la primavera? Se le condizioni fisiche lo supporteranno, la sua intenzione sarebbe quella di partecipare al Roland Garros: di solito il 'cavallo pazzo' australiano ha sempre snobbato gli Internazionali di Francia, preferendo prepararsi con cura per Wimbledon (l'anno scorso, come ricorderete, riuscì ad arrivare in finale, sconfitto poi in quattro set da Nole Djokovic). 'Quest'anno farò un eccezione - ha dichiarato Kyrgios in merito alla sua partecipazione al Roland Garros - La mia fidanzata non è mai stata a Parigi. A Roma non so se verrò, il torneo mi piace ma devo chiedere a Costeen'.

Nick Kyrgios può vincere uno Slam?

L'australiano ha risposto dicendo di non aver mai perso la fiducia nelle proprie possibilità. 'Quando gioco sono convinto di poter battere tutti - ha affermato con spavalderia, ricordando che questa è la mentalità giusta.

'Nadal favorito al Roland Garros, Djokovic a Wimbledon ma io sono l'unico che posso batterlo'

Per quanto riguarda gli altri Slam della stagione, Kyrgios vede ancora favorito Rafael Nadal per il Roland Garros mentre per Wimbledon, Djokovic resta il più forte anche se 'solo io posso batterlo', ha puntualizzato 'il genio e sregolatezza' del circuito ATP.

È stato chiesto, poi, a Nick Kyrgios se a 27 anni non si sente un po' stufo di essere considerato un 'bad boy'. L'australiano ha risposto dicendo che la cosa non gli interessa molto ma che, comunque, non può che essere soddisfatto per quanto fatto finora. 'Sono in buona salute, ho vinto milioni di dollari. Chi mi conosce in maniera non superficiale sa bene che ho lavorato duro per arrivare a questi livelli', ha dichiarato nell'intervista a Il tennis italiano.

'Tra 10 anni mi vedo alle Bahamas, seduto su una sdraio, con 4 o 5 bambini intorno e un sigaro. E naturalmente una console per i videogiochi'.

Kyrgios polemico: 'Ci sono troppi tornei sulla terra battuta'

Non poteva mancare la provocazione, un marchio di fabbrica dell'australiano: 'Ci sono troppi tornei sulla terra battuta - ha sentenziato Kyrgios - Ci sono giocatori che non ho mai visto, hanno guadagnato punti solo sulla terra battuta e sono arrivati nei primi cento. Secondo me, è una cosa pazzesca'. Poi, naturalmente, la sua spavalderia lo induce a ricordare che, sulla terra battuta, ha sconfitto anche Federer...Kyrgios è Kyrgios, sicuramente uno dei personaggi più controversi del tennis mondiale.