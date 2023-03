La campionessa di ciclocross Hannah Arensman ha deciso di lasciare per sempre il ciclismo dopo la recente sconfitta contro la transgender Tiffany Thomas.

Al termine dell'ultima competizione ciclistica Randall's Island Crit svoltasi a New York City, vinta dall'atleta transgender Tiffany Thomas, l'ex campionessa Arensman ha voluto rilasciare una breve dichiarazione nella quale annunciava il suo ritiro dall'agonismo professionistico affermando: "Sono ormai abituata ad arrivare dietro a corridori maschi all'interno di gare riservate alle femmine".

La dichiarazione e la scelta del ritiro

Al termine della classica femminile di New York City, molte atlete si sono lamentate del fatto che a loro avviso la vincitrice, l'atleta trans Thomas, di 46 anni, avesse un netto vantaggio in termini fisici sulle altre partecipanti.

Molte atlete sarebbero rimaste sconvolte dalla vittoria di Thomas, tra le quali anche la ex campionessa di ciclocross Hannah Arensman che dopo la conclusione della gara ha annunciato il suo ritiro dalla competizioni agonistiche: "Nella mia ultima gara degli ultimi campionati nazionali di Ciclocross UCI per la categoria riservata alle femmine d'elite, sono arrivata quarta, con al mio fianco quarto e quinto due corridori maschi, ormai è un'abitudine che non mi piace".

L'ex campionessa ha continuato affermando: "Mia sorella e mia madre stavano piangendo mentre vedevano un maschio terminare la gara davanti a me, questo è ingiusto".

Secondo Hannah Arensman inoltre "durante la gara ci sono state diverse interazioni fisiche con lui, questo è stato visto dalla mia famiglia".

Tiffany Thomas ha iniziato a pedalare a livello agonistico nel 2018

La vincitrice della gara, la 46enne Tiffany Thomas, è stata affidata in adozione quando era ancora un ragazzo, ed ha cominciato a correre solo nel 2018; ultimamente ha vinto diverse competizioni, come la gara ciclistica Randall's Island Crit a New York City.

La vincitrice ha voluto condividere la sua vittoria con un post sui suoi social network, nel quale è in posa sul podio.

La nuova campionessa ha dichiarato che "È stata una giornata fantastica per andare in bici tra amici, voglio che arrivino presto giorni come questi, ma con più caldo".

I regolamenti USA Cycling sui transgender

Per quanto concerne i regolamenti USA Cycling, la ciclista Tiffany Thomas è stata classificata nel livello d'élite nella Categoria 1.

Le linee guida promulgate dall'Union Cycliste Internationale (UCI) per i ciclisti transgender che competono al più alto livello sono monitorate dall'USA Cycling.

Le linee guida per gli atleti transgender affermano che “coloro che passano da femmina a maschio (FTM) (o viceversa) sono comunque ammessi a gareggiare nella categoria maschile (o femminile) solamente dietro la presentazione di una dichiarazione scritta e firmata dal Direttore Medico dell'UCI".

Il regolamento continua: "è fatta comunque responsabilità agli atleti di essere a conoscenza delle attuali politiche WADA/USADA e dunque presentare le opportune esenzioni per eventuale uso terapeutico”.