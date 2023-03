Ci sarebbero dei motivi personali, secondo quando comunicato dalla Rai, alla base delle dimissioni di Alessandra De Stefano da direttrice di raisport. La giornalista napoletana occupava la carica dal 18 novembre 2021 e ha rassegnato le sue dimissioni il 27 marzo. Nonostante i toni concilianti della nota diffusa dalla tv di stato, e i ringraziamenti di rito dell'Amministratore Delegato Carlo Fuortes, questo addio sarebbe maturato in un clima di forti tensioni interne, provocato da attriti tra la redazione romana e quella milanese della testata, e da alcune scelte editoriali molto contestate.

De Stefano, oltre trent'anni di Rai

Alessandra De Stefano è in Rai dal 1992 ed è uno dei volti più noti dello sport della tv di stato. Nella sua carriera si è occupata principalmente di Ciclismo, seguendo come inviata il Giro d'Italia, il Tour de France, ma anche altri grandi eventi come Olimpiadi e Mondiali di calcio.

È stata la conduttrice del Processo alla Tappa, la storica trasmissione che segue le dirette del Giro d'Italia, ideata negli anni sessanta da Sergio Zavoli. Nel 2019 è stata nominata vicedirettrice di Rai Sport, nel periodo in cui la testata è stata guidata da un altro giornalista particolarmente legato al ciclismo, Auro Bulbarelli. Il 18 novembre 2021 è diventata la prima donna a dirigere Rai Sport, ma la sua avventura è terminata anzitempo il 27 marzo con l'annuncio delle dimissioni.

Nel comunicato con cui la Rai ha confermato il passo indietro di Alessandra De Stefano si parla di "motivi personali". L'amministratore delegato Carlo Fuortes ha ringraziato l'ormai ex direttrice per "l'assiduo lavoro svolto con grande professionalità, i rilevanti risultati conseguiti e il contributo innovativo in occasione di grandi eventi come i Mondiali di calcio".

Il Circolo dei Mondiali e le critiche per la scelta di Lia Capizzi

Dietro le quinte, però, l'ambiente di Raisport sarebbe da tempo molto turbolento per i contrasti tra la redazione romana e quella milanese e alcune scelte di De Stefano. La giornalista avrebbe pagato la decisione di aver affidato una trasmissione di prestigio come la Domenica Sportiva ad una collaboratrice esterna come Lia Capizzi.

Anche la gestione delle trasmissioni legate ai Mondiali di calcio, e gli ascolti non eccezionali del programma "Il Circolo dei Mondiali" hanno contribuito a rendere più problematico il quadro in cui sono maturate le dimissioni.

Al posto della direttrice dimissionaria si è al momento insediato Marco Franzelli, già vicedirettore e ora in carica ad interim. Per la nomina definitiva al momento l'opzione più concreta porta a Paolo Petrecca, attuale direttore di RaiNews. De Stefano invece sarebbe pronta a diventare corrispondente Rai da Parigi, città in cui vive da tempo con il marito Philippe Brunel, giornalista de L'Equipe.