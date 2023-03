Dopo aver fatto per anni da apripista al Giro di Lombardia, la Milano - Torino ha iniziato dalla scorsa stagione un nuovo capitolo della sua lunga storia. La corsa, una delle più antiche classiche del ciclismo, è stata spostata da ottobre a marzo, con un percorso molto più semplice che fa da preludio e possibile rifinitura in vista della Milano - Sanremo. Per questa edizione numero 104, in programma mercoledì 15 marzo, RCS Sport ha disegnato un tracciato di 192 chilometri, con partenza a Rho e arrivo a Orbassano, cancellando l'arrivo sul Colle di Superga, che caratterizzava la corsa nella sua collocazione autunnale.

Questo nuovo percorso non prevede particolari difficoltà altimetriche e preannuncia una sfida di altissimo livello tra i velocisti, con tanti big tra i possibili favoriti.

Milano Torino, i corridori al via pic.twitter.com/xgmZjXXoRk — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 14, 2023

Milano - Torino, percorso senza difficoltà altimetriche

Il percorso della Milano - Torino 2023 è molto semplice. Dopo il via da Rho si sfiora Novara per raggiungere il Canavese, terra di uno dei più grandi campioni del Ciclismo italiano, Giovanni Brunero. Qui si affrontano le uniche piccole difficoltà altimetriche della corsa. Non si tratta di vere salite, ma di saliscendi e falsipiani che non dovrebbero provocare selezione.

Dopo il passaggio da Avigliana e Trana, la strada scende dolcemente verso Orbassano, dove è posto l'arrivo dopo 192 chilometri. L'ultima curva è a circa 400 metri dall'arrivo.

La corsa non dovrebbe sfuggire alla volata generale, come fu un anno fa, quando nella prima edizione disputata su questo nuovo percorso fu Mark Cavendish a imporsi.

La Milano - Torino sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia dalla Rai che da Eurosport. La trasmissione inizierà alle 14:35 di mercoledì 15 marzo sia su Rai Sport che su Eurosport, così come sulle piattaforme online Rai Play, Eurosport.it e Discovery plus.

Il percorso della Milano Torino pic.twitter.com/Tq3mnXDFqS — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 14, 2023

Cavendish, Gaviria e Groenewegen favoriti

Il percorso così semplice, cosa ormai abbastanza inconsueta nelle corse di un giorno, ha attirato alla partenza della Milano - Torino molti dei più forti sprinter del mondo.

Tra i favoriti spicca il vincitore della scorsa edizione, Mark Cavendish, ancora alla ricerca della prima vittoria in maglia Astana. Gli altri velocisti puri più forti sono Fernando Gaviria, a segno alla Vuelta a San Juan a inizio stagione, e Dylan Groenewegen, due vittorie ottenute tra Saudi Tour e UAE Tour. Attenzione poi a Biniam Girmay e ad altri sprinter come Marius Mayrhofer, Matteo Moschetti, Jordi Meeus e Nacer Bouhanni.

Da segnalare anche che questa Milano - Torino segna il debutto stagionale del campione olimpico Richard Carapaz, presente anche nella Volta Ciclista a Catalunya della prossima settimana, e il rientro di Alberto Bettiol dopo la caduta della Strade Bianche.