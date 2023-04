Strava, l'app più usata dai ciclisti di tutto il mondo per pubblicare e condividere i percorsi e i dati delle proprie pedalate, ha perso un altro dei suoi utilizzatori più celebri. Dopo Mathieu Van der Poel, che aveva annunciato qualche mese fa di non voler più condividere niente su Strava, anche il campione del mondo di ciclismo Remco Evenepoel ha smesso di usare il servizio. Il corridore della Soudal - Quick-Step non carica più attività da un paio di settimane e non è intenzionato a riprendere la pubblicazione dei suoi dati. Il belga si trova attualmente in ritiro sul Teide, nelle Isole Canarie, per allenarsi in vista della Liegi-Bastogne.Liegi e del Giro d'Italia, ma ora senza Strava nessuno può più seguire le sue prestazioni negli allenamenti.

Ciclismo, Lodewyck: 'La gente ne sa già abbastanza'

Remco Evenepoel era uno dei più assidui utenti di Strava tra i ciclisti professionisti. Questo almeno fino al 2 aprile, quando ha deciso di non pubblicare più niente sulla app di condivisione dei percorsi di allenamento. Il ds della Soudal - Quick-Step, Klaas Lodewyck, ha spiegato al giornale Het Nieuwsblad il perché di questa scelta; "La gente ne sa già abbastanza. Non credo che si debba pubblicare tutto online. Gli avversari leggono. Se io fossi ancora un corridore non lo farei".

Anche se ora non c'è più un riscontro quotidiano sui dati di Strava, Lodewyck ha raccontato che Evenepoel si sta allenando bene sul Teide. Il tecnico si trova in Belgio e viene costantemente aggiornato dal suo corridore.

"Sta andando bene", ha confermato Lodewyck, spiegando che Evenepoel sarà alla Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro d'Italia "con l'ambizione di tornare a vincere".

Un'ultima ricognizione prima del Giro d'Italia

Il tecnico belga ha raccontato che dopo la Liegi Evenepoel tornerà nella sua casa di Calpe, in Spagna, per l'ultimo periodo di preparazione in vista del via del Giro d'Italia, il 6 maggio.

Prima della partenza della corsa rosa farà un viaggio in Friuli per esplorare il percorso della cronoscalata di Monte Lussari, la penultima tappa del Giro. "Dopo quella ricognizione insieme al direttore sportivo Davide Bramati, il Giro sarà dietro l'angolo", ha spiegato Lodewyck.

La Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 23 aprile sarà l'unica corsa a cui parteciperà Remco Evenepoel prima del via del Giro d'Italia.

Il campione del mondo ha finora partecipato a tre gare a tappe in questa sua stagione in maglia iridata. Ha esordito a gennaio nella Vuelta a San Juan, arrivando al settimo posto, quindi ha vinto l'Uae Tour ed è arrivato secondo alla Volta Ciclista a Catalunya. Nella corsa spagnola ha conquistato anche due vittorie di tappa, a La Molina e Barcellona.