Anche se la stagione 2023 è entrata da poco nel vivo con gli eventi più prestigiosi, il mercato del ciclismo professionistico sta già vivendo delle trattative decisive per il prossimo anno. Molti corridori di primo piano sono in scadenza di contratto e nel dietro le quinte delle corse si stanno tessendo gli accordi per i rinnovi o i cambi di casacca. Uno dei nomi più interessanti sul mercato era quello di Matteo Jorgenson, 23enne americano della Movistar. Jorgenson ha messo in mostra delle qualità importati su più terreni in questa prima fase della stagione e per questo ha ricevuto molte proposte dalle squadre più importanti del World Tour, come Ineos, UAE Emirates, Soudal - Quick-Step e Jumbo-Visma, che sembra avere avuto la meglio per concludere l'ingaggio.

Ciclismo, tutti gli squadroni su Jorgenson

Matteo Jorgenson si era già fatto notare nella scorsa stagione con alcune prestazioni interessanti nelle corse minori, ma è in questo 2023 che ha compiuto un vero salto di qualità. Con il suo fisico longilineo, un metro e novanta di altezza, ma un peso molto contenuto, un buon bagaglio tecnico sia in salita che sul passo come anche sul pavé, il giovane americano ha recitato un ruolo da protagonista in molti scenari diversi. Jorgenson ha debuttato vincendo il Tour of Oman e ha concluso la Parigi-Nizza nella top ten, confermando di avere delle buone doti nelle corse a tappe. L'americano è stato protagonista anche in un terreno completamente diverso come quello delle classiche sul pavé, arrivando quarto ad Harelbeke e nono al Giro delle Fiandre.

Dopo queste prestazioni, su Matteo Jorgenson si sono quindi mosse molte squadre top del World Tour, come UAE Emirates, Jumbo-Visma, Ineos, Soudal - Quick-Step e Trek-Segafredo. Secondo quanto anticipato dal giornale belga Het Laatste Nieuws, la Jumbo-Visma avrebbe avuto la meglio in questa battaglia e avrebbe raggiunto un accordo con Jorgenson.

La firma del contratto non può però essere ufficializzata in questa fase della stagione. Secondo le regole dell'Uci, i cambi di squadra possono essere resi noti solo dal mese di agosto, anche se in realtà gli accordi vengono firmati molti mesi prima.

Il ritorno di André Greipel

Una notizia che invece può essere ufficializzata fin da ora è il ritorno in gruppo, con un nuovo ruolo, dell'ex campione André Greipel, ritiratosi alla fine del 2021.

Greipel è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca, che guiderà già in questa stagione ai Mondiali e agli Europei. L'ex corridore tedesco, vincitore di 22 tappe nei grandi giri, ha preso il posto di Jens Zemke, che oltre al ruolo di ct era impegnato anche come direttore sportivo della Bora.

La Federazione ha voluto evitare questa sovrapposizione di impegni e ha scelto proprio Greipel per iniziare il nuovo ciclo. "Non vedo l'ora di lavorare con i corridori e ottenere il meglio da loro. Questa generazione di corridori tedeschi è molto forte. Sarà un compito impegnativo creare una squadra affiatata", ha commentato André Greipel.