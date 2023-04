Non accennano a esaurirsi le polemiche e le reazioni del mondo del ciclismo per quanto avvenuto nel finale dell'Amstel Gold Race di domenica scorsa. Tadej Pogačar era solitario al comando della corsa quando, a una decina di chilometri dall'arrivo, è stato sorpassato dall'auto della direzione di corsa con a bordo il presidente dell'organizzazione Leo van Vliet. La macchina ha indugiato davanti al campione sloveno, offrendogli la scia per circa un chilometro prima di avvantaggiarsi. L'episodio ha suscitato sdegno e critiche feroci da più parti, soprattutto per la netta impressione che van Vliet abbia voluto avvantaggiare Pogačar e avere il suo nome a impreziosire l'albo d'oro.

Ciclismo, Blocken: 'Si guadagnano dieci secondi al chilometro'

Secondo Bert Blocken, professore di aerodinamica della KU di Leuven, la vicinanza dell'auto della direzione di corsa ha dato allo sloveno un vantaggio che può essere quantificato in dieci - venti secondi. "È stata una grave violazione del gioco e della sua correttezza", ha tuonato Blocken parlando di una corsa falsata dalla manovra della macchina di van Vliet.

L'auto è intervenuta mentre l'inseguitore di Pogačar, l'irlandese Ben Healy, si stava avvicinando. Con l'aiuto di van Vliet il battistrada ha invertito la tendenza ed è tornato a guadagnare terreno, respingendo così il tentativo di rincorsa di Healy. Blocken ha dato una chiara misura del vantaggio che la macchina ha dato a Pogačar: "Quando un'auto sta dieci metri davanti al corridore, la resistenza dell'aria diminuisce del 21%.

Questo significa che guadagni poco più di dieci secondi al chilometro", ha dichiarato Blocken, che ha analizzato accuratamente il video dell'Amstel.

'Amstel scandalosa'

L'esperto ritiene che l'auto sia rimasta vicina al campione sloveno per circa 1,5 / 2 chilometri. "Questo gli ha fatto guadagnare almeno dieci secondi. È la stima più prudente, perché Pogačar non era sempre nelle immagini.

Il vero vantaggio è probabilmente tra i dieci e i venti secondi", sostiene Blocken, secondo il quale la macchina della direzione di corsa avrebbe avvantaggiato Pogačar anche in un'altra fase. "Al penultimo passaggio sulla linea d'arrivo la macchina di van Vliet lo seguiva a una decina di metri. Questo gli ha dato un vantaggio, perché così si elimina parzialmente la depressione che si crea alle spalle del corridore.

Minore è la distanza tra il corridore e l'auto e maggiore è questo effetto rimorchio" ha puntualizzato Blocken.

Il professore di aerodinamica ritiene che quanto successo all'Amstel Gold Race sia inaccettabile e vada oltre rispetto a quanto si è visto nelle altre corse, in cui i corridori talvolta hanno usufruito delle scie delle ammiraglie o delle moto. "Questo episodi con le motociclette accadono spesso. Ma non ho mai visto niente di così palese come quello che è successo all'Amstel Gold Race. Lo possiamo tranquillamente etichettare come uno scandalo", ha sentenziato il professor Blocken.