L'esaltante vittoria di Tadej Pogačar al Giro delle Fiandre [VIDEO]di domenica scorsa, ha acceso il dibattito sulle possibilità del fuoriclasse sloveno di completare la raccolta di tutte e cinque le classiche monumento. L'impresa è una delle più difficili che il Ciclismo professionistico possa proporre, visto che solo tre campioni sono riusciti finora a realizzarla: Eddy Merckx, Rik Van Looy e Roger De Vlaeminck. Vincere corse diametralmente opposte come la Sanremo, la Roubaix o la Liegi rappresenta un ostacolo quasi insormontabile vista l'evoluzione all'insegna della specializzazione che ha avuto il ciclismo nelle ultime generazioni.

Pogačar ha però ribaltato questa tendenza, dimostrando di avere un bagaglio tecnico infinito. Ad appena 24 anni, il fuoriclasse sloveno ha già messo le mani su tre delle cinque monumento e sono in molti a pensare che possa completare il pokerissimo, a cui mancano solo Milano - Sanremo e Parigi - Roubaix.

Tom Boonen: 'Sul pavè devi essere forte, non pesante'

Intervenendo ad un programma della tv belga Sporza, anche l'ex Campione del Mondo Tom Boonen, uno dei più grandi interpreti delle classiche nella storia del ciclismo, si è detto convinto delle possibilità di Pogačar di diventare il quarto corridore a vincere tutte le monumento. Secondo alcuni, l'ostacolo più arduo per lo sloveno sarebbe la Parigi - Roubaix, corsa solitamente più favorevole a corridori dotati di una certa massa muscolare.

Boonen, che la Roubaix l'ha vinta quattro volte, ha smentito questa tesi.

"È una sciocchezza dire che per correre sul pavè devi essere pesante. Non ha senso, devi solo essere forte" ha dichiarato il fiammingo. "A Roubaix si tratta principalmente di testa e di gambe. Spesso i corridori grossi sono anche forti, hanno un po' più di potenza in pianura, ma Pogačar può certamente produrre i watt necessari per andare forte anche alla Roubaix" ha aggiunto Tom Boonen.

Ciclismo, 'I bravi corridori corrono bene sul pavè'

Il quattro volte vincitore della Roubaix ha spiegato che anche l'evoluzione dei materiali gioca a favore dei corridori un po' più leggeri come Pogačar. "Oggi si utilizzano tubolari più larghi, di 30 millimetri e per questo il peso del corridore è meno importante" ha spiegato l'ex campione.

Secondo Boonen, nei prossimi anni Pogačar si schiererà al via della Roubaix e sarà competitivo con i più forti. "Chiunque corra ad un livello del genere può vincere la Parigi - Roubaix" ha dichiarato l'ex campione, che per rafforzare l'idea che Pogačar possa vincere questa classica ha fatto l'esempio della Roubaix riservata agli under 23, in cui sono stati protagonisti molti corridori con caratteristiche non da specialisti.

"Nelle categorie giovanili tutti i corridori forti hanno partecipato a tutte le classiche. I bravi corridori possono correre bene sul pavè. Una volta alla Roubaix sono stato battuto da Voeckler nello sprint per il secondo posto. Nel 2001 sono arrivato quarto nella Roubaix under 23, vinta da Popovich, che qualche anno dopo ha lottato per vincere il Giro d'Italia" ha ricordato Boonen per rafforzare la tesi che un corridore capace di vincere il Tour de France ha la forza per primeggiare anche alla Roubaix, al di là del peso e della specializzazione.