A pochi giorni dal via del Giro d'Italia, che scatta da Fossacesia Marina sabato 6 maggio, si sta completando il quadro dei corridori partecipanti, ma anche di tutti gli altri aspetti che ruotano intorno alla corsa rosa. Sempre molto attesi e discussi tra gli appassionati di ciclismo sono i programmi che sta allestendo la Rai per portare il Giro nelle case degli italiani. La tv di Stato offrirà la corsa con una programmazione ricca e quasi senza soste dal mattino alla sera, con le anticipazioni prima del via delle tappe, le cronache con tante voci autorevoli, il dopo corsa e i riassunti serali.

Il palinsesto definitivo della Rai per il Giro 2023 sarà presentato in una conferenza stampa prevista il 2 maggio, ma il vicedirettore di Rai Sport, Alessandro Fabretti, ha già anticipato le linee del progetto in un'intervista a Bici.PRO.

Giro d'Italia, Pancani confermato come telecronista

La programmazione della Rai per il Giro d'Italia 2023 seguirà in buona parte quella della scorsa edizione, con alcune novità tra commentatori e opinionisti, e l'idea di portare di più gli spettatori nel dietro le quinte della corsa rosa.

La giornata tipo della Rai nelle tre settimane di corsa inizierà al mattino con Aspettando il Giro" trasmissione affidata a Tommaso Mecarozzi, con gli interventi tecnici di Stefano Garzelli.

Il programma inizierà circa un'ora prima della partenza delle tappe e offrirà anticipazioni e interviste dalla sede di partenza. La parola passerà quindi a Francesco Pancani, confermato nel ruolo di telecronista della corsa. Il giornalista toscano sarà anche quest'anno la voce della diretta delle tappe, affiancato da Alessandro Petacchi come commentatore tecnico.

Ci saranno anche gli interventi culturali di Fabio Genovesi che "torna su grande richiesta", come ha dichiarato Fabretti.

Il probabile ritorno di Cassani al Processo

Dopo la conclusione della corsa si aprirà il Processo alla tappa, in onda fino alle 18 con i commenti, gli approfondimenti e le interviste del dopo corsa. A condurre questa storica trasmissione, creata da Sergio Zavoli, sarà lo stesso Fabretti, già al timone nella passata edizione.

Nel Processo dovrebbe fare il suo ritorno in Rai anche Davide Cassani, per tanti anni voce tecnica del Ciclismo della tv di Stato. "Stiamo lavorando per riportare Cassani al Giro. L’idea è di fare con lui il backstage del dopo arrivo durante il Processo alla tappa", ha annunciato Fabretti, che in questo spazio affiancherebbe Ettore Giovannelli all'ex commissario tecnico.

Secondo il vicedirettore di Rai Sport sarà proprio questa la novità di questa edizione, portare gli appassionati nel dietro le quinte della corsa rosa. Fabretti ha infine confermato che durante le tappe gli interventi dalle moto cronaca saranno affidati a Giada Borgato e Stefano Rizzato, mentre Andrea De Luca dovrebbe essere dirottato al Tour de France nel ruolo di telecronista.