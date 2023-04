Il mondo del ciclismo si appresta godersi una sfida diretta tra due dei "fenomeni" della nuova generazione. La Liegi Bastogne Liegi di domani, domenica 23 aprile, ruota infatti sul confronto tra il Campione del Mondo Remco Evenepoel e il numero uno del Ciclismo mondiale Tadej Pogačar. È la prima volta, in questa stagione, che i due si trovano entrambi al via di una corsa, ed anche nelle scorse annate i confronti diretti sono stati davvero scarsi.

Boonen: 'Ma ammiro che ci provi'

Alcuni ex campioni del ciclismo belga hanno analizzato la sfida Evenepoel - Pogačar durante l'ultima puntata del programma di Sporza Wielerclub Wattage.

Sia Tom Boonen, ex Campione del Mondo e plurivittorioso nelle classiche del nord, che Jan Bakelants, si sono mostrati molto sorpresi e un po' scettici per la programmazione decisa da Remco Evenepoel in avvicinamento alla Liegi Bastogne Liegi.

L'iridato è rimasto fino a pochi giorni fa ad allenarsi in altura sul Monte Teide, e non ha partecipato a nessuna corsa in questo mese di aprile. L'ultima apparizione di Evenepoel è quella della Volta Catalunya, conclusa al secondo posto lo scorso 26 marzo.

Secondo Boonen, presentarsi al via di una corsa prestigiosa e impegnativa come la Liegi senza nessuna corsa nelle gambe implica dei rischi. "Io sarei molto insicuro a presentarmi al via della Liegi con solo dei chilometri in allenamento.

Soprattutto perchè la Liegi è di per sè un obiettivo per Evenepoel. Ma ammiro il fatto che osi provarci", ha dichiarato Tom Boonen.

Bakelants: 'Avrebbe fatto meglio a correre la Freccia'

Anche Jan Bakelants ha condiviso i dubbi di Boonen sul programma di corse del Campione del Mondo. "Penso che Evenepoel avrebbe fatto meglio a correre la Freccia Vallone per sbloccare le gambe.

Lui è un super campione, ha un potenziale enorme, ma quando torni da un periodo di allenamenti in altura non è detto che tu sia ai massimi livelli nella prima corsa. Tuttavia in passato ha dimostrato che può funzionare" ha spiegato Bakelants, ricordando che "l'anno scorso a San Sebastian vinse la prima gara dopo un periodo in altura".

Gli opinionisti di Sporza hanno commentato anche il futuro di Evenepoel nelle classiche. Il Campione del Mondo ha saltato interamente la stagione delle grandi corse di un giorno in questa primavera, inserendo nel proprio programma solo la Liegi per privilegiare la preparazione al Giro d'Italia. Secondo Dirk De Wolf, il prossimo anno Evenepoel potrebbe debuttare nelle classiche fiamminghe sul pavè, terreno finora a lui sconosciuto e probabilmente un po' ostico.

"Forse farà la Het Nieuwsblad, si deve concentrare anche su queste corse, può vincerle", ha sostenuto l'ex campione. Bakelants non crede però che Evenepoel sia pronto e interessato a competere nelle classiche fiamminghe. "Il prossimo anno forse farà per la prima volta tutto il trittico delle Ardenne, ma prima di pensare alle classiche fiamminghe penso che vorrà colmare alcune lacune del suo palmares", ha dichiarato Bakelants.