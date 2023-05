Il ciclismo italiano aspetta uno sprazzo di rosa da Filippo Ganna. Il campione piemontese della Ineos Grenadiers è tra i grandi favoriti della tappa d’apertura del Giro d’Italia, la cronometro da Fossacesia Marina a Ortona di sabato 6 maggio 2023. Ganna ha già vinto due volte la crono iniziale nelle sue due precedenti partecipazioni al Giro, nel 2020 e nel 2021, e punta al tris, anche se il livello degli avversari è particolarmente alto. Tra gli avversari principali per questo obiettivo iniziale spiccano i nomi del Campione Olimpico di specialità Primoz Roglic, di Stefan Kung e di Remco Evenepoel.

Per il resto della corsa rosa, il corridore della Ineos potrebbe però essere impiegato in un ruolo sostanzialmente di supporto nei confronti di Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart, i capitani designati della squadra per la classifica generale.

Filippo Ganna: 'La preparazione è andata bene'

Nel comunicato con cui la Ineos Grenadiers ha annunciato le sue convocazioni per il Giro d’Italia, Filippo Ganna ha parlato soprattutto del suo amore per la corsa rosa, in cui ha già raggiunto grandi traguardi in passato. “Sono così felice di essere tornato e di iniziare il Giro. Sono molto orgoglioso di quello che ho ottenuto in passato in questa corsa” ha dichiarato Ganna, che ovviamente punta ad iniziare indossando la maglia rosa nella crono d’apertura di sabato 6 maggio.

“La crono mi offre ancora un’opportunità di iniziare in modo molto positivo per tutti noi. La preparazione è andata bene. Ovviamente amo correre in Italia, speriamo di sfruttare l’energia dei tifosi per dare il meglio” ha aggiunto il campione piemontese.

'Vorrei fare come a Camigliatello Silano'

Parlando invece al Corriere della Sera, Filippo Ganna si è espresso un po’ più in libertà.

Il recordmen dell’ora ha chiesto alla squadra di potersi giocare le proprie opportunità anche personalmente e di non essere costretto ad una corsa tutta di sacrificio per i leader. “Io, per come sono fatto, vorrei piede libero: prendermi qualche soddisfazione di tappa, cioè, e all’occorrenza lavorare per il mio capitano, il grande Geraint Thomas” ha dichiarato Ganna.

Il campione della Ineos ha confermato di puntare decisamente alla maglia rosa nella cronometro iniziale, di voler tenere per qualche giorno i simboli del primato, ma di pensare anche ad altre opportunità. "Potrei puntare sulle singole tappe, come feci tre anni fa a Camigliatello Silano" ha dichiarato il recordman dell'ora ricordando il Giro 2020, in cui oltre alle cronometro conquistò anche la vittoria di una tappa in linea inserendosi in una fuga da lontano e staccando poi i compagni d'avventura.