Il Giro d'Italia si è aperto con una bella prestazione, ma senza la vittoria per Filippo Ganna. Il due volte campione del mondo di specialità partiva tra i grandi favoriti nella cronometro che ieri ha dato il via alla corsa rosa, sul tracciato da Fossacesia Marina a Ortona. Il corridore piemontese è stato protagonista di una crono convincente, ma si è dovuto arrendere a un Remco Evenepoel straripante. Il belga della Soudal - Quick-Step è andato a vincere con 22'' di vantaggio su Ganna, che non è così riuscito a conquistare per la terza volta la cronometro d'apertura del Giro d'Italia dopo i successi delle edizioni 2020 e 2021.

Filippo Ganna: 'Il morale in squadra è buono'

Nonostante la sconfitta e il distacco ampio rimediato da Evenepoel, Filippo Ganna si è detto soddisfatto della sua prova. Secondo il corridore della Ineos è stato il belga a fare qualcosa in più del previsto e dell'immaginabile, una prestazione super che ha alzato l'asticella a livelli stellari: "Ovviamente il secondo posto non è il risultato che speravo, ma la mia prestazione è stata buona". "Ho pedalato con i valori che avevamo previsto. Sono felice di quanto fatto, ma non c'era niente da fare contro Evenepoel. Posso solo fargli i complimenti", ha ammesso sportivamente il campione olimpico.

Ganna si è detto soddisfatto anche per i risultati ottenuti dai compagni di squadra, Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart, gli uomini di classifica della Ineos: "Il morale in squadra è buono.

Il Giro d'Italia è appena iniziato, abbiamo ancora venti giorni per provare a vincere".

Moreno Argentin: 'Deve correre meno'

Il secondo posto ottenuto dal campione olimpico nella cronometro d'apertura del Giro d'Italia ha però suscitato anche qualche commento negativo, come quello di Moreno Argentin. L'ex iridato ha criticato Ganna e la Ineos ai microfoni di Qui Bici Sport, spiegando che il suo programma di corse prevede troppe cose in contrasto tra di loro e che questo può pregiudicare i risultati in quelli che sono i suoi settori di riferimento, come le cronometro.

"Queste sono le sue crono, non deve sprecarne troppe. Credo che non sia gestito benissimo", ha commentato Moreno Argentin. L'ex campione ha consigliato a Ganna e alla sua squadra di scegliere in maniera più mirata gli obiettivi e i programmi: "Ne vuole fare troppe, oppure gliene fanno fare troppe. Il record dell’ora, l’inseguimento individuale e a squadre su pista, le classiche, le cronometro, poi tirare per i capitani quando c’è bisogno. Corra meno, preparando e scegliendo certi obiettivi, altrimenti rischia di trovare sempre qualcuno che fa meglio di lui su ogni terreno".