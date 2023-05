Il Covid continua a cambiare le carte in tavola nell'avvicinamento alla corsa di ciclismo del Giro d'Italia. Dopo il caso di Giulio Ciccone, che ha annunciato nei giorni scorsi un amaro forfait dalla corsa che partiva dal suo Abruzzo, anche la Jumbo Visma è stata scossa dalla notizia di due positività tra i corridori selezionati. La squadra olandese è una delle formazioni di riferimento di questo Giro, avendo come leader Primoz Roglic, grande favorito alla maglia rosa finale insieme a Remco Evenepoel. A tre giorni dal via del Giro, che scatta sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, la Jumbo ha dovuto rivoluzionare la squadra già annunciata per i casi di Covid del Campione del Mondo a cronometro Tobias Foss e del veterano Robert Gesink.

Foss: 'Sto ancora male'

Foss e Gesink erano due punti fermi dello schieramento allestito dalla Jumbo Visma per sostenere Primoz Roglic al Giro d'Italia. Il norvegese è Campione del Mondo a cronometro in carica, e sarebbe stato un uomo chiave per dare qualità e quantità al team olandese sia in pianura che in salita. Gesink è uno dei corridori più esperti della Jumbo, un elemento importante soprattutto nelle tappe di montagna.

"È molto deludente dover rinunciare al Giro d'Italia. Dopo la terza tappa del Giro di Romandia sono risultato positivo al Covid. Da allora ho cercato di riprendere più velocemente possibile, ma c'è voluto un bel po'" ha dichiarato Foss confermando il suo forfait al Giro. "Sto ancora lottando e sto ancora male.

Purtroppo non posso farci niente, auguro buona fortuna ai miei compagni di squadra in Italia" ha aggiunto il corridore norvegese.

Giro d'Italia, ecco gli otto della Jumbo Visma

Anche Robert Gesink ha parlato del suo forfait al Giro con un messaggio sui suoi spazi social. "Abbiamo lavorato molto duramente per far sì che questo Giro d'Italia fosse un successo, ma purtroppo non è stato così per me.

È molto deludente perdere il Giro dopo essere risultato positivo al Covid durante il Romandia" ha scritto il corridore olandese, augurando buona fortuna ai compagni di squadra. In precedenza la Jumbo era stata costretta a cambiare i suoi piani per la rinuncia di Wilco Kelderman, infortunato, che sarebbe dovuto essere al fianco di Roglic.

La Jumbo Visma ha così dovuto correre ai ripari e richiamare in fretta Rohan Dennis e Jos Van Emden per sostituire Foss e Gesink. Si tratta di due innesti di qualità ed esperienza, anche se sarà da valutare la loro condizione di forma dopo queste convocazioni inattese.

Lo schieramento completo della Jumbo Visma al Giro d'Italia 2023 sarà con: Primož Roglič, Jan Tratnik, Edoardo Affini, Koen Bouwman, Michael Hessmann, Sep Kuss, Rohan Dennis e Jos Van Emden.