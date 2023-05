Il Giro d'Italia numero 106, che scatta sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, non distribuisce solo la gloria e un posto nella storia del ciclismo, ma anche un sostanzioso montepremi in denaro. I 175 corridori al via della corsa rosa gareggeranno anche per portarsi a casa la fetta più grande di un montepremi di un milione e mezzo di euro messo in palio dall'organizzazione e dagli sponsor. La parte più sostanziosa andrà ovviamente al vincitore della classifica generale, ma anche gli altri piazzamenti finali, le vittorie di tappa, le classifiche secondarie, i passaggi sui Gpm, prevedono un premio in denaro.

Giro d'Italia, 265.000 euro per il vincitore

Il vincitore del Giro d'Italia 2023 si porterà a casa ben 265.000 euro, mentre al secondo e terzo classificato spetteranno rispettivamente 133.000 e 68.000 euro. La distribuzione dei premi continua fino al ventesimo classificato, che intascherà 2.863 euro. A questi premi si devono aggiungere quelli relativi alle vittorie e ai piazzamenti nelle singole tappe. Vincere una frazione porta in dote 11.010 euro e circa la metà per il secondo arrivato. Anche in questo caso i premi sono previsti fino al ventesimo, che prende 276 euro. Chi indossa la maglia rosa incamera invece 2.000 euro al giorno.

Per le classifiche secondarie, quelle a punti, dei giovani e dei Gpm, i premi sono molto più bassi rispetto a quelli della generale.

Chi vincerà la maglia ciclamino della classifica a punti, dove Gaviria e Pedersen partono tra i grandi favoriti, porterà a casa anche 10.000 euro e altri 750 per ogni giorno di leadership di questa speciale graduatoria. C'è un premio quotidiano di 700 euro anche per il corridore che raccoglie più punti in ciascuna tappa.

Premiate anche le fughe e i traguardi volanti

Per i Gpm la vittoria finale viene ricompensata con 5.000 euro. Indossare la maglia di leader prevede un premio di 750 euro e anche qui ci sono 700 euro in palio per chi totalizza più punti sui Gran Premi della Montagna in ogni tappa.

La classifica dei giovani, che non dovrebbe sfuggire a Remco Evenepoel, prevede una tabella dei premi identica a quella della maglia ciclamino, con 10.000 euro al vincitore.

Per la classifica a squadre è previsto un premio di 5.000 euro al team vincitore, scalando fino ai 1.000 della quinta arrivata.

Una parte del montepremi è destinata anche a quelle classifiche che non prevedono maglie distintive, spesso preda delle squadre Professional invitate alla corsa, come i traguardi volanti. Ogni vittoria in uno di questi sprint intermedi disseminati sul percorso viene ricompensata con 500 euro e il vincitore della classifica finale avrà un premio di 8.000 euro.

Il corridore che avrà totalizzato il maggior numero di chilometri in fuga porterà a casa 4.800 euro e altri 4.000 colui che sarà scelto come il super combattivo della corsa. Infine il premio per il fair play mette in palio 5.000 euro per il vincitore.