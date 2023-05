Il torneo Masters 1000 di Madrid ha salutato il danese Holger Rune, uscito di scena dopo una lotta di oltre tre ore contro l'idolo di casa Davidovich Fokina. Il numero sette delle classifiche mondiali si è reso protagonista di alcuni episodi che hanno indispettito non poco il pubblico spagnolo che ha reagito "beccando" ripetutamente il giocatore danese.

Sono passate solamente alcune settimane dalla semifinale di Montecarlo dove Rune riuscì a battere Sinner grazie soprattutto ad alcuni atteggiamenti provocatori che hanno finito per innervosire il tennista altoatesino.

Rune fa arrabbiare il pubblico di Madrid e finisce per perdere da Davidovich Fokina

Questa volta la "tattica" delle provocazioni non ha dato i suoi frutti, anzi ha finito per ritorcersi contro il danese. Già nel primo set, l'atmosfera si è particolarmente scaldata a motivo di una richiesta dell'occhio di falco da parte di Davidovich Fokina, per altro sullo 0-40 a favore del suo avversario.

Il giocatore spagnolo avrebbe voluto rivedere una sua risposta ma il giudice arbitro che, guarda caso, era proprio Carlos Bernardes, lo stesso della semifinale di Montecarlo tra Rune e Sinner, non ha acconsentito alla richiesta.

Lo spagnolo ha chiesto l'intervento del supervisor mentre Rune si è avvicinato al "segno" della pallina dando l'impressione di volerne cancellare quell'impronta.

Dalle immagini, per la verità, non si comprende se il "segno" sia stato cancellato volontariamente oppure no ma il pubblico ha iniziato a rumoreggiare e a protestare contro il danese.

Il giudice di sedia: 'Te l'ho già detto a Montecarlo, pensa solamente a giocare a tennis'

Un gesto (volontario o involontario che sia) che ha finito per scaldare l'ambiente con Rune abbondantemente fischiato anche tra la prima e la seconda palla di servizio.

Ad un certo punto, l'arbitro Carlos Bernardes ha richiamato Holger Rune, ricordandogli proprio ciò che era accaduto nella semifinale di Montecarlo contro Jannik Sinner.

Il giudice di sedia gli ha rammentato che non è possibile controllare la reazione del pubblico se lui continua a fare queste cose. "Non faranno più nulla - ha detto Bernardes in riferimento al pubblico - se giochi solamente a Tennis e basta".

In buona sostanza, il messaggio era questo: "Pensa a giocare solamente a tennis e vedrai che il pubblico non ti dirà nulla".

Rune, probabile accoglienza 'calda' quella del pubblico di Roma

A poche settimane di distanza, il "giovanotto" danese ha deciso di usare la stessa arma usata contro Sinner ma questa volta gli è andata male.

C'è molta curiosità, a questo punto, di vedere quale sarà la reazione del pubblico romano quando Holger Rune debutterà agli Internazionali d'Italia a Roma: dopo quanto accaduto anche a Madrid e memori della semifinale di Montecarlo, l'accoglienza non dovrebbe essere di quelle "tenere".