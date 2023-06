Il torneo del Roland Garros sta per andare in archivio con la disputa della finale tra Novak Djokovic e Casper Ruud: se il campionissimo serbo veniva indicato, alla vigilia, come uno dei favoriti assoluti del "campionato del mondo sulla terra battuta", la presenza di Ruud è un po' più inattesa (soprattutto per i risultati ottenuti prima del torneo), anche se non dimentichiamo che il norvegese è pur sempre il numero 4 al mondo e ha giocato un grande tennis.

Per quanto riguarda gli italiani non si può negare che il Roland Garros abbia riservato delle grosse delusioni, soprattutto per quanto riguarda Jannik Sinner ma gli spostamenti, in termini di classifica ATP, saranno piuttosto contenuti.

ATP Ranking, la nuova classifica degli italiani dopo il Roland Garros

L'eliminazione al secondo turno del Roland Garros non ha prodotto grossi danni per l'ATP ranking di Jannik Sinner. A proposito di questo, si può aprire una piccola parentesi: molti appassionati continuano a ritenere la classifica Race più "attendibile" rispetto all'ATP Ranking.

Sinner limita i danni: è nono

Il tennista di San Candido è riuscito a difendere la sua nona posizione e mantiene un discreto margine di vantaggio nei confronti del canadese Félix Auger-Aliassime. Con 3.300 punti Sinner non è molto distante dai 3.515 punti di Taylor Fritz (numero otto), ma il divario comincia a farsi particolarmente sentire con il russo Andrey Rublev che si trova in settima posizione con 4.000 punti.

Musetti conquista il suo 'best ranking'

Lorenzo Musetti, invece, "grazie" alla sconfitta di Zverev in semifinale contro Casper Ruud, è riuscito a conquistare il suo best ranking: sarà 17esimo in classifica con 2.095 punti.

Matteo Berrettini invece, assente a Parigi (probabilmente rientrerà sull'erba di Stoccarda), ha limitato i danni scivolando al numero 21: anche se ha dovuto abbandonare i Top 20, poteva andare molto peggio.

La mancata finale di Alexander Zverev ha permesso a Berrettini di non indietreggiare sino al numero 22.

Sonego guadagna sette posizioni

Lorenzo Sonego, eliminato agli ottavi da Khachanov dopo aver battuto Rublev, è uscito comunque alla grande dal banco di prova parigino, guadagnando ben sette posizioni: ora è 41esimo con 970 punti.

Bene Matteo Arnaldi che riuscirà a rientrare tra i Top 100: sarà 94esimo. Scivolone all'indietro, invece, per Marco Cecchinato che indietreggia sino alla posizione numero 78.

Dal numero 120 al numero 148 troviamo altri sei tennisti azzurri: Fabio Fognini è 120esimo, Giulio Zeppieri è in posizione numero 128, Andrea Vavassori si piazza subito dopo con Francesco Passaro che, invece, diventerà numero 138 al mondo.