Abraham Olano è stato uno dei campioni più titolati del ciclismo negli anni novanta. Passista, specialista delle cronometro e delle corse a tappe, il corridore spagnolo è stato il primo, e finora l’unico, a fregiarsi del doppio titolo mondiale tra gara in linea e contro il tempo.

Olano conquistò la maglia iridata in una durissima corsa in linea in Colombia, nel ’95, e bissò il successo nella crono del ’98 in Olanda. Nel suo palmares spiccano anche una Vuelta Espana, una Tirreno-Adriatico, due podi al Giro d’Italia e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta ’96.

Olano: 'Tanti iniziano a praticare tardi il ciclismo'

Dopo il ritiro, avvenuto al termine della stagione 2002, Olano è rimasto nel mondo del Ciclismo in un ruolo più defilato. Attualmente, l’ex Campione del Mondo è direttore tecnico della Federazione regionale di Gipuzkoan, nei Paesi Baschi, e si occupa del settore giovanile.

I Paesi Baschi, territorio in cui il ciclismo è vissuto con particolare passione, si apprestano a vivere una grande festa. Sabato 1° luglio scatterà da Bilbao il Tour de France e Olano ha sottolineato quanto sia importante questo evento anche per la promozione del ciclismo tra i giovani.

“Il Gran Depart del Tour è molto importante. Quando ospiti un evento di tale importanza, i ragazzi vedono di cosa si tratta, questo poi di solito porta un'ondata di persone che fanno ciclismo” ha dichiarato l’ex campione spagnolo.

“È vero che abbiamo molte persone che praticano il ciclismo, ma iniziano ad un'età avanzata. Il Covid ha generato molto movimento, ma non tra i giovani. C'è chi dice di non preoccuparsi, ma in realtà la tecnica si impara proprio quando si è piccoli”, ha spiegato Abraham Olano.

'La tecnica si apprende da bambini'

Secondo l’ex Campione del Mondo è fondamentale cominciare a pedalare quando si è molto giovani per impadronirsi delle tecniche di base nell’uso della bicicletta, non solo per coloro che diventeranno dei professionisti del ciclismo.

Abraham Olano ha raccontato di vedere persone che pedalano molto, ma che in realtà non hanno la necessaria tecnica nella guida della bici, proprio perché sono saliti in sella troppo tardi. “Non mi interessa se è per il ciclismo su strada, con la mountain bike o solo per andare a scuola. Ma prendi la bici. Perché la tecnica si apprende da bambini.

Si vedono tanti cicloamatori che non sanno andare in bicicletta. Non devi iniziare a gareggiare, ma devi iniziare ad andare in bicicletta. Io invito soprattutto a prenderla per andare a scuola e per vedere i dintorni della città, che in macchina e dall'autostrada non si vedono”, ha dichiarato Abraham Olano.