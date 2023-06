Come un anno fa, Greg Van Avermaet sarà costretto ancora una volta a guardare il Tour de France da spettatore. Il campione olimpico di Rio 2016 chiuderà la sua lunga e ricca carriera al termine di questa stagione e pensava di poter vivere un ultimo Tour da protagonista. Invece, la Ag2R Citroen lo ha escluso, un po’ a sorpresa, dalle convocazioni per la corsa francese che scatta sabato 1° luglio da Bilbao [VIDEO].

Van Avermaet: 'Speravo di correre il decimo Tour'

Greg Van Avermaet ha dovuto incassare un’altra delusione al momento delle convocazioni per il Tour de France.

Per la seconda volta consecutiva, il belga è stato escluso dalla sua Ag2R Citroen e stavolta il colpo è stato ancora più duro perché non ci sarà un’ulteriore occasione di correre il Tour.

Van Avermaet ha raccontato di essere rimasto sorpreso da questa mancata convocazione. “Mi chiedo perché mi sono allenato così duramente nelle ultime settimane. Speravo davvero che mi chiamassero, per l’ultima volta, per il mio decimo Tour de France. E poi non stavo nemmeno andando troppo male” ha dichiarato il belga in un’intervista a Het Nieuwsblad.

Nonostante le sue prestazioni siano andate in declino negli ultimi anni, Van Avermaet è tornato recentemente al successo in una piccola corsa francese, la Boucle de l’Aulne, e pensava che questo potesse bastare per convincere la squadra a portarlo al Tour.

'Voglio finire la carriera nel modo migliore'

Invece, i tecnici della Ag2R non sono rimasti soddisfatti del livello e dei risultati raggiunti da Greg Van Avermaet, e nonostante il palmares da campione vero del belga, le scelte sono ricadute su altri corridori. “Mi hanno detto che volevano fare una squadra con più scalatori e che si aspettavano di più da me al Delfinato.

Invece ho davvero fatto tutto quello che mi hanno chiesto” ha dichiarato Van Avermaet.

“Non mi aspettavo che il mio nome fosse il primo della lista, ma speravo di essere uno degli ultimi tre che mancavano per completare la squadra” ha spiega il Campione olimpico.

Van Avermaet pensava che venissero presi in considerazione anche il suo status di campione, i suoi successi del passato, le vittorie di tappa e le maglie gialle al Tour, e il fatto che questa è la sua ultima stagione nel Ciclismo professionistico.

“Non nascondo che questa è un boccone amaro da ingoiare. Speravo in più rispetto per quello che ho fatto al Tour. E, ancora una volta, stavo correndo bene dopo le classiche” ha dichiarato il corridore della Ag2R, che non avrà la sua recita finale sulle strade della corsa più importante del mondo. “Il Tour era ancora un grande obiettivo e ora non c'è più. Affrontare le delusioni fa parte della vita di un grande atleta, questa è molto dura, ma non sono il tipo che molla facilmente. Voglio finire la mia carriera nel miglior modo possibile e quindi avrei voluto correre il Tour. Ma devi anche essere in grado di affrontare le avversità” ha concluso Greg Van Avermaet.